Cách tính thuế mới đối với cá nhân và hộ kinh doanh

Tối 29-4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát thông cáo thông tin về những thay đổi trong cách tính thuế đối với các cá nhân và hộ kinh doanh theo quy định mới.

Theo đó, ngày 29-4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Để kịp thời triển khai Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đề nghị các trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến nghị định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Cụ thể, về sửa đổi mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, hộ kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ “500 triệu đồng” thành “1 tỷ đồng” tại các điều trong Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Bổ sung Khoản 15 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15-12-2025 của Chính phủ quy định thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: “Thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống”.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 mà doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 1 tỷ đồng trở xuống thì không phải tạm nộp thuế thu nhập các quý tiếp theo, được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1-1-2026 mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 141/2026/NĐ-CP thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian tính từ ngày 1-1-2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 quy định tại khoản này bằng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực hoạt động của kỳ tính thuế năm 2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025) và nhân với số tháng của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026. Từ kỳ tính thuế năm 2026 thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 141/2026/NĐ-CP.

