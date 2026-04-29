Sáng 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, càng khó khăn, thách thức càng phải quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất, kiên định, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong đó có tăng trưởng 2 con số.

Triển khai đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội (tổng vốn gấp khoảng 1,7-2 lần nhiệm kỳ trước, trong khi vốn ngân sách nhà nước chỉ khoảng 20-22%); thông qua phát triển thị trường chứng khoán, vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, như bảo đảm kỷ cương, trật tự để thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và công chúng; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng cường hiệu quả chi ngân sách, đầu tư công, sắp xếp xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất công tại Hà Nội và TPHCM; phát triển các thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, thu hút FDI)...

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu xây dựng để triển khai đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý 3) và phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương xây dựng nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau; tăng cường phối hợp liên ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý giá, nhất là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế; nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển... Bên cạnh đó là triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng.

Phát triển thị trường tài chính để thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún; trong đó tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tài chính có trách nhiệm triển khai các giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế; khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện nghị định về trái phiếu doanh nghiệp; hoàn thiện các quy định liên quan và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; cơ cấu lại hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tiến tới thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia; hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí; đề xuất giải pháp tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý 2.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính chủ động xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền ngay sau khi nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia; tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động chuẩn bị các nguồn lực dự trữ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

LÂM NGUYÊN