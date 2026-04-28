Tỉnh Tây Ninh chú trọng đầu tư giao thông kết nối 2 trung tâm Tân Ninh và Long An

Chiều 28-4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Theo công bố quy hoạch tỉnh điều chỉnh, một trong những nội dung quan trọng nhất là việc tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc “3 vùng – 3 trung tâm – 6 hành lang – 3 trục động lực – 1 vành đai biên giới".

Trong đó, các vùng phát triển kinh tế - xã hội sẽ hình thành gồm: vùng công nghiệp, dịch vụ, đô thị hỗ trợ quá trình mở rộng của TPHCM; vùng kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái; vùng phát triển năng lượng tái tạo - năng lượng sạch, kinh tế xanh, bền vững.

Đặc biệt, 3 trung tâm phát triển giữ vai trò "hạt nhân" gồm: Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch, thương mại, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hóa cấp khu vực, vùng Đông Nam Bộ; Tân An - Long An là trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo, y tế, đô thị thông minh; Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới để phát triển thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Để tăng cường liên kết không gian phát triển, Tây Ninh tổ chức các hành lang kinh tế, trục động lực, vành đai biên giới gắn với các tuyến giao thông trọng điểm kết nối giữa TPHCM, vùng Đông Nam bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long và Campuchia.

Ban Chỉ đạo triển khai quy hoạch tỉnh Tây Ninh được thành lập và ra mắt tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả quy hoạch điều chỉnh, ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm.

"Trọng tâm là sớm hình thành các trục động lực gồm: Vành đai 3 - Vành đai 4 TPHCM; TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT.827E); Tân An - Bình Hiệp; Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục Đức Hòa; cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng trục kết nối hai trung tâm Tân Ninh - Long An", Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nói.

Việc sớm hoàn thiện các trục này được xác định là đòn bẩy then chốt, mang tính quyết định để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm thành công của quy hoạch.

QUANG VINH