Sở trà đầu tiên của xứ Đông Dương

Đà Lạt là đô thị hiếm hoi ở Việt Nam có chức năng nghỉ dưỡng ngay từ khi mới thành lập. Và để phục vụ nhu cầu của cư dân địa phương lẫn du khách, người Pháp đã du nhập các giống cây ôn đới về trồng. Trong đó, ngoài rau, hoa thì có cả chè (trà) và cà phê được trồng ở vùng Cầu Đất (nay là phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25km. Ngày nay, Cầu Đất trở thành điểm du lịch canh nông không thể thiếu của du khách khi đến với phố núi.

Một điểm tham quan du lịch ở giữa khu đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Cầu Đất là nơi có những vườn trà, cà phê đầu tiên ở cao nguyên mà người Pháp đã trồng thực nghiệm thành công để từ đó người dân nhân rộng ra. Nơi đây có độ cao khoảng 1.600m - 1.650m so với mực nước biển - cao hơn khoảng 100m so với độ cao trung bình của Đà Lạt, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho cây chè (trà) và cà phê.

Năm 1927, người Pháp lập Sở trà đầu tiên ở xứ Đông Dương, đặt nền móng cho việc trồng chè, cà phê trên cao nguyên Di Linh, Lang Biang rồi sang tận Đắk Lắk, Gia Lai... Sau này, do đất đai ở vùng Bảo Lộc và cao nguyên Đắk Lắk bằng phẳng hơn nên diện tích trồng chè và cà phê được mở rộng, tạo nên những đồn điền của giới chủ Pháp và một ít người Việt.

Cùng với trà, du khách cũng thích ngoạn cảnh các vườn cà phê và thưởng thức cà phê Moca Cầu Đất (thuộc dòng Arabica) được trồng ngay trên thôn Cầu Đất. Địa chỉ cần tìm đến là Hợp tác xã (HTX) Sản xuất cà phê - rau - củ quả có cái tên ngộ nghĩnh “Công bằng Cầu Đất” do anh Võ Khanh làm Giám đốc với 30 thành viên, được thành lập năm 2015.

Sở dĩ có cái tên như vậy là do HTX tham gia đăng ký chuỗi Công bằng quốc tế và được công nhận vào năm 2016 cho 46ha diện tích cà phê Arabica chính hiệu Cầu Đất (gồm 3 dòng Tipica, Bòn Bon và Catimo do người Pháp du nhập về trồng từ thập niên 1920) đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, ít sử dụng phân bón hóa học để cải tạo đất…

Ông Trần Hùng Sơn (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt) chia sẻ: Với lợi thế về đất đai, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, phường khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng sản xuất; hỗ trợ kinh doanh nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất - chế biến - tiêu thụ, kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng để gia tăng giá trị nông sản, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững.

Các điểm tham quan du lịch trên địa bàn phường thường xuyên được làm mới, có vị trí đẹp để tận dụng yếu tố cảnh quan, phần lớn nằm dọc quốc lộ 20 (điển hình là các quán cà phê săn mây, ngắm rừng thông) thuận tiện cho du khách tham quan.

Những năm gần đây, du khách đến Cầu Đất mỗi năm đều tăng mạnh, góp phần tiêu thụ nhiều đặc sản của địa phương như trà, cà phê, hồng treo gió…, vừa giúp giảm tải cho khu trung tâm đô thị du lịch Đà Lạt và tạo nhiều việc làm cho người dân.

VĂN PHONG