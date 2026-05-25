Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm mẻ cá vàng dâng, thu 300 triệu đồng

Video ghi lại thời điểm quây bắt cá ngoài khơi và đưa cá vào bờ

Tối cùng ngày, liên lạc qua điện thoại, ngư dân Lê Văn Tĩnh (sinh năm 1994) cho biết, tàu cá của anh làm chủ có công suất khoảng 320CV, trên tàu có hơn 10 lao động. Khi đang khai thác hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, tàu đã phát hiện luồng cá vàng dâng với số lượng lớn thông qua máy dò.

Thời điểm các ngư dân kéo lưới bắt được số cá vàng dâng ở ngoài khơi

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu nhanh chóng triển khai các công đoạn quây lưới. Đến khoảng 3 giờ ngày 25-5, tàu đã bắt được hơn 1 tấn cá vàng dâng, trong đó con cá có cân nặng lớn nhất 20kg.

Đến trưa 25-5, sau khi tàu vào cập bờ biển ở phường Hải Ninh, số cá này nhanh chóng được bán hết cho người dân và thương lái, thu về giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Cá vàng dâng được đưa vào bờ

Theo ngư dân Lê Văn Tĩnh, làm nghề đi biển quanh năm, việc trúng đậm mẻ cá vàng dâng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng nói trên là may mắn nên rất phấn khởi. Cách đây 3 năm trước, tàu cá của anh cũng từng trúng đậm hơn 3 tấn cá vàng dâng.

>> Một số hình ảnh cá vàng dâng lúc đưa vào bờ:

DƯƠNG QUANG