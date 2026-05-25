Tiêu Tiên Phước được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ngày 25-5, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và UBND xã Tiên Phước tổ chức hội nghị công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Tiên Phước" cho sản phẩm hạt tiêu, tại xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng).

Theo hồ sơ mô tả chỉ dẫn địa lý, sản phẩm gồm ba dạng chính là tiêu xanh, tiêu đen và tiêu trắng. Tiêu Tiên Phước có vị cay nồng đặc trưng khó nhầm lẫn với các vùng tiêu khác. Các nhà khoa học xác định, chất lượng đặc thù của tiêu Tiên Phước là kết quả của sự kết hợp đặc biệt giữa điều kiện tự nhiên đặc hữu và tập quán canh tác truyền thống của người dân địa phương.

Sản phẩm tiêu Tiên Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2009

Vào năm 2009, tiêu Tiên Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2015, hạt tiêu Tiên Phước đoạt giải thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (cũ), năm 2018 được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu. Theo văn bằng bảo hộ, UBND xã Tiên Phước là đơn vị được giao chủ trì quản lý chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu đối với khu vực địa lý gồm các xã: Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình và Sơn Cẩm Hà.

Lãnh đạo xã Tiên Phước nhận giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho rằng, việc được cấp Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với danh tiếng, chất lượng và nguồn gốc đặc thù của sản phẩm, công nhận về mặt khoa học, chất lượng sản phẩm hạt tiêu Tiên Phước.

Ông Nguyễn Thanh Hồng đề nghị xã Tiên Phước cùng các địa phương trong vùng chỉ dẫn địa lý tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến sâu, gắn phát triển sản phẩm hạt tiêu với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và chương trình OCOP, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

UBND xã Tiên Phước cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu đến các hộ dân

Dịp này, UBND xã Tiên Phước cũng công bố quyết định ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho 20 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hạt tiêu trong vùng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tiên Phước” cho sản phẩm hạt tiêu, nhằm thống nhất công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu sản phẩm trong thời gian tới.

Tin liên quan Nước mắm Nam Ô đón nhận văn bằng chỉ dẫn địa lý

NGUYỄN CƯỜNG