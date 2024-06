Habin rủ rê Tempest diện áo dài trở lại Việt Nam trước thềm công diễn

Xuất hiện trước người hâm mộ Việt, anh cả của nhóm gồm Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) và Hyeongseop diện áo dài truyền thống, nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình từ những khán giả. Đây là lần đầu tiên Hanbin mặc Việt phục tại một sự kiện công khai kể từ khi debut (ra mắt) tại Hàn Quốc với tư cách idol K-pop. Và bộ trang phục này là một món quà do cộng đồng người hâm mộ Việt Nam gửi tặng Hanbin từ khoảng 3 năm trước, nay mới được sử dụng trong một dịp đặc biệt như thế này.

Để chào đón thần tượng trở lại Việt Nam, hàng trăm khán giả hâm mộ iE TPHCM (tên Fandom chính thức của Tempest) đã tập trung đông ở khu vực chờ tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Dù rất đông, nhưng người hâm mộ đều rất trật tự, không xả rác bừa bãi, ngồi thành khu vực ngăn nắp để không gây ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh.

Hanbin mặc áo dài chào người hâm mộ

Một thành viên khác của Tempest cũng mặc áo dài Việt

Khán giả việt chào đón Tempest

Đúng 14 giờ, Tempest xuất hiện. Nhóm xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hanbin đi đầu, giơ cao hoa chào mừng và liên tục cảm ơn thịnh tình, sự yêu mến mà cộng đồng người hâm mộ dành cho nhóm. Các thành viên còn lại cũng cực kỳ thân thiện, thoải mái vẫy tay, tươi cười với fan.

Hình ảnh đẹp của Tempest và sự trật tự của iE Việt nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng fan K-pop, đặc biệt là fan quốc tế của Tempest.

Concert tại TPHCM vào tối 15-6 sắp tới, sẽ khởi đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage].

Một điều đặc biệt khác ở concert này chính là điểm khởi đầu của tour lưu diễn, thay vì tổ chức tại quê nhà Hàn Quốc như bao nhóm nhạc khác, Tempest lại chọn Việt Nam để bắt đầu world tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Đây cũng là lần thứ hai Tempest đến Việt Nam. Lần đầu tiên là vào tháng 12-2023 tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò dô 2023, với vai trò headliner.

Tempest là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3-2022 trực thuộc Công ty Yuehua Entertainment. Trong đó, đáng chú ý, thành viên Habin đảm nhận vai trò lead vocalist và lead dancer của nhóm là ca sĩ người Việt, tên thật là Ngô Ngọc Hưng. Anh sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp Khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Sau hơn 2 năm kể từ khi debut, Tempest đã gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022…

