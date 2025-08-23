Tiêu Minh Phụng và gần 30 nghệ sĩ hòa giọng “Vết chân hằn trên lửa”

Rapper - diễn viên trẻ Tiêu Minh Phụng cho biết, anh rất xúc động khi hát vang ca khúc "V ết chân hằn trên lửa" . Đặc biệt, bài hát có sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ, lan tỏa tấm lòng tri ân với những người có công với đất nước.

Gần 30 nghệ sĩ cùng hòa giọng ca trong MV của Tiêu Minh Phụng (ở giữa)

Vết chân hằn trên lửa là dự án âm nhạc cộng đồng do Tiêu Minh Phụng khởi xướng thực hiện, ra mắt từ tối 22-8, nhằm ca ngợi lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và những người chiến sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước.

Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn sáng tác, với phần lời đầy ý nghĩa: “Có bàn tay nối dài Nam Bắc/ Có niềm tin một lòng son sắc/ Những chiến sĩ âm thầm ngày đêm ru giấc nhân dân/ Một ngôi sao, một Tổ quốc – triệu trái tim, một niềm tự hào…”.

Dự án có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ 3 miền Bắc – Trung - Nam: NSƯT Đại Nghĩa, Bùi Tấn Trường, Bạch Công Khanh, Hoàng Tôn, Dương Trường Giang, Lê Thu Hà, nhóm MTV, Hà Lê , Dương Trần Nghĩa, Tuấn Cry, Mai Xuân Thứ, Yanbi, Rica, Dương Edward, Nguyễn Thu Hằng, Hà Linh, Ryan Thành Tâm, Châu Anh, HiDan, Cao Thanh Thảo My, Queen B, Narcis, Long Nón Lá, TTNT Be Singer.

Tiêu Minh Phụng và các nghệ sĩ trong MV

Tiêu Minh Phụng cho biết, MV được thực hiện với mong muốn hòa chung tinh thần quả cảm, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân kiên cường, góp phần tuyên truyền những giá trị nhân văn cùng chương trình Chiến sĩ Quả cảm.

Nam rapper chia sẻ: “Những chiến sĩ là bức tường thép, là ngọn lửa không bao giờ tắt. Họ mang trong tim tình yêu đất nước, mang trên vai trách nhiệm thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Và nghệ sĩ chúng tôi, những người con của ba miền trên bản đồ hình chữ S đã kết nối cùng nhau để phần nào cảm ơn sâu sắc những giá trị người chiến sĩ dành cho non sông đất nước mình. Cảm ơn thật nhiều vì các anh chị em văn nghệ sĩ đã cùng nhau hòa giọng, lan tỏa tinh thần yêu nước trong những ngày tháng trọng đại của quê hương, đất nước”.

Tiêu Minh Phụng nỗ lực mang cải lương đến gần người trẻ bằng cách đưa rap vào cải lương

Tiêu Minh Phụng sinh năm 1997, quê Cà Mau, nổi tiếng từ chương trình Rap Việt 2024 khi đưa cải lương vào rap. Trước khi trở thành rapper, diễn viên, anh học ngành du lịch và làm hướng dẫn viên một thời gian. Gần 10 năm theo nghệ thuật, ban đầu là diễn viên hài rồi đến ca sĩ hát dân ca, cải lương và hiện tại anh còn là một rapper. "Tôi tiếp xúc cải lương từ nhỏ rồi lớn lên biết ca dù không học hành bài bản. Với rap, tôi mới bắt đầu học hỏi hơn một năm nay. Chính từ cuộc thi Rap Việt 2024, tôi nỗ lực đưa cải lương vào rap như một cách làm mới nhạc truyền thống, được nhiều bạn trẻ quan tâm, yêu thích. Dù ở vai trò nào tôi cũng sẽ nỗ lực cống hiến hết mình cho nghệ thuật, với các dự án ý nghĩa, tôn vinh những giá trị truyền thống”, Tiêu Minh Phụng nói.

TIỂU TÂN