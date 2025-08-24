Lâm Thanh Mỹ - Hữu Vi tái hiện “đám cưới” truyền thống

Sự xuất hiện của cặp đôi chính trong bộ phim Khế ước bán dâu với trang phục cưới truyền thống lấy cảm hứng từ cổ phục thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI-XVIII) nhận được nhiều sự chú ý.

Tối 23-8, đoàn phim Khế ước bán dâu tổ chức buổi giao lưu với giới truyền thông. Dàn diễn viên trong phim gồm: diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Lê Tuyết Anh… cùng đại diện nhà sản xuất có mặt.

Lâm Thanh Mỹ và Hữu Vi xuất hiện trong trang phục đám cưới truyền thống tại sự kiện

Khi Lâm Thanh Mỹ và Lãnh Thanh xuất hiện trong trang phục cô dâu – chú rể và đi một vòng quanh khu vực tổ chức sự kiện lập tức nhận được rất nhiều chú ý.

Không giấu được sự phấn khích, Hữu Vi - người đảm nhận vai nam chính trong phim cho biết đây là lần đầu tiên anh được mặc trang phục chú rể. Có phần "ngại" nhưng Hữu Vi nhìn nhận điều này khá mới mẻ với bản thân mình. Anh còn hé lộ, mẹ mình khi thấy anh mặc trang phục đã ví giống… Trư Bát Giới.

Cặp đôi "cô dâu - chú rể" Lâm Thanh Mỹ và Hữu Vi gây chú ý tại sự kiện

Trong phim, Hữu Vi có lần đầu tiên kết hợp với Lâm Thanh Mỹ, người đảm nhận vai cô dâu. Anh gọi đây là “trải nghiệm đau thương” của nhân vật và chính bản thân mình khi quay với một bạn diễn nữ mà có khoảng cách chú – cháu.

Hữu Vi cho biết, trong quá trình đóng phim cả hai có khoảng cách nhất định mà anh không biết đó có phải là cần thiết để xây dựng nhân vật hay không. Nhưng khoảnh khắc khi nghe bạn diễn hát ru trong phim khiến anh cảm thấy rất đặc biệt.

Về phần mình, Lâm Thanh Mỹ cho biết ngoài đời mình và bạn diễn Hữu Vi không hợp nhau. Nhưng cô cũng nỗ lực, vui vẻ làm việc để có thể hoàn thành tốt các cảnh quay. Theo tiết lộ, sau những vai diễn trong sáng, lần đầu tiên cô sẽ có nhiều phân cảnh tình cảm cùng bạn diễn Hữu Vi.

Khế ước bán dâu được quay cuối năm 2024 trong điều kiện thời tiết rét đậm. Phim có bối cảnh trải dài tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội, Ninh Bình. Ê-kíp thừa nhận, với một dự án cổ trang có kinh phí đầu tư khá cao nhưng may mắn khi nhận được nhiều sự hỗ trợ.

Đoàn phim Khế ước bán dâu tại buổi giao lưu

Đặc biệt, nhiều cảnh quay trong phim được quay trong các ngôi chùa, di tích cổ nên việc đảm bảo an toàn, không gây ra ảnh hưởng nào luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Theo anh Nguyễn Khắc Trung, giám đốc marketing bộ phim, việc truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống lên phim rất khó khăn. Anh cảm ơn biên kịch Bùi Kim Quy đã có rất nhiều sáng tạo và nỗ lực trong quá trình chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Thục Linh.

Khế ước bán dâu thuộc thể loại cổ trang tâm linh - kì bí, xoay quanh nhân vật chính là Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12-9.

HẢI DUY