“Hương vị nước Nga” giữa mùa hè Moscow

Sự kiện quy tụ các nét ẩm thực truyền thống bản sắc văn hóa từ khắp 75 địa phương của Liên bang Nga, mang đến cho công chúng không chỉ một “bản đồ vị giác” phong phú mà còn là chuỗi hoạt động giáo dục, sáng tạo và giải trí tương tác.

Ngay từ cổng vào, không khí lễ hội đã được tô điểm bằng khu chợ phiên, khu nhà hàng ngoài trời và không gian workshop sắp đặt theo chủ đề vùng miền. Tại đây, du khách được thưởng thức đặc sản từ khắp các vùng, mua sản phẩm của nhà sản xuất địa phương và tham gia các lớp học thủ công, sáng tạo và ẩm thực. Các không gian sáng tạo được thiết kế độc đáo như một “lớp học mở”, kể những câu chuyện thú vị về ngành nông nghiệp Nga, từ nguyên liệu đến kỹ nghệ chế biến, về văn hóa ẩm thực bản địa giữa lòng thủ đô.

Khách tham quan nếm thử đặc sản địa phương

Không chỉ dừng ở trải nghiệm vị giác, lễ hội năm nay còn ghi dấu bởi chuỗi hoạt động do các đối tác văn hóa - doanh nghiệp cùng xây dựng. Sự pha trộn giữa thực hành ẩm thực, trình diễn nghệ thuật giúp “Hương vị nước Nga” trở thành một sự kiện liên ngành, nơi ẩm thực làm chất kết dính cho đối thoại văn hóa.

Nổi bật trong không gian ẩm thực tiện lợi, chuỗi siêu thị “VkusVill” mở điểm phục vụ đồ ăn nhanh lành mạnh từ nguyên liệu nông trại theo công thức sáng tạo. Các món được làm theo công thức lạ miệng, kết hợp giữa ẩm thực hiện đại và truyền thống theo đúng tinh thần vui tươi của lễ hội.

Ngoài ra, công chúng được giới thiệu và thưởng thức những dòng rượu vang nội địa tiêu biểu, cho thấy văn hóa rượu vang Nga đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Gastroproducing của Yulia Buleiko mang đến sân khấu chính show Cuộc chiến trong bếp, nơi những gương mặt nổi tiếng ngành truyền thông và blogger, dưới sự hướng dẫn của các bếp trưởng tên tuổi, cùng thực hành món ăn của nhiều dân tộc Nga. Chương trình diễn ra hàng ngày, phát trực tiếp trên Rutube, với ban giám khảo là các đầu bếp nổi tiếng Andrey Shmakov, Alexander Yugra, Artem Senchin, Evgeny Meshcheryakov.

Ở mảng sáng tạo số, mạng xã hội Likee giữ vai trò đối tác thông tin, phát động thử thách #ВкусыРоссии, trong đó người tham gia quay video nấu hoặc nếm món Nga yêu thích. Song song đó, Likee tổ chức đào tạo sử dụng nền tảng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho thấy cách cộng đồng sáng tạo và khối doanh nghiệp cùng thúc đẩy kinh tế văn hóa trong kỷ nguyên số. Lễ hội cũng dành một không gian cho nhiếp ảnh và tri thức văn hóa: triển lãm ảnh phối hợp với Cổng thông tin Kultura.rf giới thiệu những món ăn độc đáo, đồng thời kể câu chuyện về vùng miền, tập quán và phong tục. Từ một món ăn, người xem lần theo hành trình nguyên liệu - địa lý - lịch sử - con người, để thấy ẩm thực là ký ức sống của văn hóa.

Phần giáo dục dành cho trẻ em được hệ thống siêu thị Magnit tổ chức các buổi tô màu, nặn đất sét; các workshop với chủ đề đa dạng liên quan các bộ môn thủ công, giàu tính thẩm mỹ cũng như trải nghiệm. Khép lại chuỗi hoạt động là cụm workshop ẩm thực về công thức truyền thống vùng miền do tập đoàn Cherkizovo tổ chức. Từ 21 đến 24-8, thương hiệu Latifa thực hiện 3 phiên/ngày (13 giờ, 15 giờ, 17 giờ), hướng dẫn bí quyết các món truyền thống. Bếp trưởng không chỉ dạy nấu, mà còn giải thích bối cảnh văn hóa đằng sau từng nguyên liệu, kỹ thuật.

“Hương vị nước Nga” đã vượt khỏi khuôn khổ một lễ hội ẩm thực: đó là sân khấu văn hóa mở, nơi người làm nông, đầu bếp, nghệ sĩ, doanh nghiệp, công chúng được gặp nhau. Từ chiếc bánh gừng Tula đến ly vang vùng đất lạnh, từ món ăn dân tộc đến video ngắn trên điện thoại, lễ hội đã diễn giải cách ẩm thực kiến tạo cộng đồng, làm mới ký ức bằng ngôn ngữ dễ hiểu và dễ gần nhất: mùi vị.

TRÍ DŨNG (từ Liên bang Nga)