Khi Hồng Nhung "Tự hỏi"

“Sự trở lại của diva Hồng Nhung sau thời gian bạo bệnh là một dấu ấn đầy xúc động và niềm vui đối với người hâm mộ. Góp thêm bất ngờ là sự ra mắt một ca khúc hoàn toàn khác biệt so với phong cách quen thuộc của Hồng Nhung, đi kèm MV mang đậm chất siêu thực, lấy cảm hứng từ những kiệt tác hội họa thế giới”, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định về dự án "Tự hỏi" của Hồng Nhung.

Trải qua hơn bốn thập niên rong ruổi trên hành trình âm nhạc, Tự hỏi được xem là một trong những sản phẩm lớn nhất về quy mô và tâm huyết của Hồng Nhung từ trước đến nay.

Câu chuyện trong ca khúc được thể hiện với tinh thần: dù có những nỗi buồn nhưng không hề tuyệt vọng, luôn hướng niềm tin về tương lai. Sự kết hợp âm nhạc hiện đại với vũ đạo đương đại, hình ảnh thời trang độc đáo và màu sắc điện ảnh giúp Tự hỏi lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, làm mới cảm xúc và gợi mở hy vọng.

Với MV Tự hỏi, Hồng Nhung kết hợp cùng đạo diễn Phương Vũ (Antiantiart), hai nghệ sĩ trẻ Trung Trần, Lope Phạm, biên đạo Tấn Lộc, vũ đoàn Arabesque mang đến ngôn ngữ hình ảnh đậm tính đương đại. MV gây chú ý bởi phong cách hình ảnh đột phá, được lấy cảm hứng từ những bức họa siêu thực của danh họa người Bỉ René Magritte, nổi tiếng với lối hội họa thách thức trực giác người xem.

Hồng Nhung kết hợp các nghệ sĩ trẻ trong MV Tự hỏi

Tự hỏi tạo không gian, bối cảnh, ánh sáng, vũ đạo và thời trang cùng kể một câu chuyện liền mạch, diễn tả thế giới nội tâm - nơi nhân vật chính được lắng nghe, đối thoại chính mình. Bối cảnh chính được dàn dựng tại Nhà hát Lớn Hà Nội - không gian mang đậm dấu ấn nghệ thuật và cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của Hồng Nhung.

Hồng Nhung nói cô đã hát ở Nhà hát Lớn Hà Nội gần 40 năm nhưng vẫn phải ngạc nhiên trước cách nhìn và cách thể hiện cái đẹp, sự sang trọng của văn hóa và lịch sử, trong mỗi khuôn hình của MV Tự hỏi. Sự hòa hợp nghệ thuật kinh điển của nghệ sĩ René Magritte, giữa không gian kỳ diệu với sự thoắt ẩn hiện của con người nhỏ bé, luôn sống với giấc mơ bay, thoáng đạt, tự do, đầy tình, đã khiến MV thành tác phẩm nghệ thuật được xem, cảm nhận tự do theo cách riêng của mỗi người.

“Trước khi muốn chất vấn cuộc đời, chắc nên cần Tự hỏi mình trước, để biết mình đã đổi thay. Âm nhạc mới, hình ảnh mới, không gian mới, cái tôi mới…”, Hồng Nhung bày tỏ.

Với Tự hỏi, Hồng Nhung sâu hơn và tự thách thức mình trước một hành trình mới, băng qua những ranh giới hay tuổi tác để sáng tạo. Như “cô Bống” từng nói, mình đang sống với tất cả tình yêu thương, hy vọng rằng mọi thử thách sẽ qua đi và những điều tích cực nhất sẽ đến.

Tin liên quan Ca sĩ Hồng Nhung ra mắt MV “Tự hỏi”

TIỂU TÂN