Đậm đà hương sắc Việt ở Hà Lan

Cùng với không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 ở trong nước, kiều bào tại Hà Lan cũng đang chờ đón các sự kiện lan tỏa hương sắc Việt diễn ra trong tháng 9 tới.

Đó là chương trình Ẩm thực Việt Nam - Hương vị khó quên trong khuôn khổ Lễ hội Đoàn Ngoại giao (Embassy Festival) tại La Haye diễn ra vào ngày 6-9; lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức vào ngày 19-9 và chương trình Hương sắc chợ đêm - Trăng Việt giữa trời Âu lần đầu được tổ chức vào các ngày 20 và 21-9.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam (thứ tư từ trái sang) tại gian hàng của Miss Linh

Trang web chính thức của Embassy Festival (sự kiện văn hóa uy tín do công ty Prooost phối hợp với chính quyền thành phố La Haye tổ chức hàng năm tại công viên trung tâm Lange Voorhout) đang đặt đồng hồ đếm ngược tới ngày 6-9. Lễ hội này năm ngoái đã thu hút khoảng 35.000 người dự.

Lễ hội năm nay kéo dài từ 12 giờ đến 20 giờ với sự tham gia của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, kỳ vọng thu hút đông đảo khách tham dự. Trong khuôn khổ lễ hội, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục tổ chức gian hàng giới thiệu nông sản kết hợp ẩm thực Việt Nam.

Chị Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán Thương mại tại Hà Lan, cho biết: “Năm nay gian hàng quốc gia Việt Nam sẽ trưng bày nông sản, thực phẩm, đồ uống và trái cây tươi được nhập khẩu từ Việt Nam. Điểm nhấn của gian hàng sẽ là hương vị phở Việt Nam lần đầu được giới thiệu tại lễ hội bởi We Love Phở - Cộng đồng yêu thích Phở và giữ gìn văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Điểm nhấn này là sự kết hợp nhịp nhàng giữa Miss Linh - nền tảng thương mại điện tử cùng các doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ tại châu Âu nhập khẩu hàng trực tiếp từ các công ty thực phẩm tại Việt Nam”.

Chị Võ Thị Ngọc Diệp (thứ hai từ phải sang) và chị Ngô Lê Diễm Lệ (bìa trái) cùng Thị trưởng TP La Haye, Hà Lan tại Lễ hội Đoàn ngoại giao năm 2024. Ảnh: NVCC

Chị Ngô Lê Diễm Lệ, phụ trách mảng bán hàng tại nền tảng điện tử Miss Linh, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa nông sản và đặc sản Việt Nam vào hệ thống siêu thị, nhà hàng tại Hà Lan cũng như châu Âu. Nhưng qua các lần trải nghiệm thực tế, chúng tôi nhận ra rằng nếu chỉ cung cấp sản phẩm thô thì khách hàng châu Âu, vốn rất ít hiểu biết về món ăn Việt, sẽ khó có thể sử dụng. Vì vậy, chúng tôi chủ động chế biến thành món ăn hoàn chỉnh, rồi tổ chức các lớp dạy nấu ăn, chương trình biểu diễn nghệ thuật ẩm thực, thiết kế thực đơn, trực tiếp hướng dẫn đầu bếp... để họ có thể hình dung và ứng dụng sản phẩm ngay trong bếp của mình”.

Sự chủ động, sáng tạo này tiếp tục được nhân rộng ra tại sự kiện Hương sắc chợ đêm - Trăng Việt giữa trời Âu do chị Ngô Lê Diễm Lệ kết hợp tổ chức cùng Võ Diệu Thúy (chủ nhà hàng Hangout, đồng thời là người phụ trách diễn đàn của Hội Người Việt Nam tại Hà Lan) và Phụng Hồ (Hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Rotterdam).

Đây là mô hình chợ đêm đầu tiên của người Việt được tổ chức tại Hà Lan đúng dịp Trung thu (từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 20-9 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 21-9). Địa điểm tổ chức sự kiện ngay trong khuôn viên ĐH Công nghệ Delft, nơi có nhiều sinh viên Việt đang du học, sẽ khiến cho Tết Trung thu vừa đông vui, vừa ấm áp. Dự kiến các thành viên của ban tổ chức sẽ hóa trang thành chị Hằng, chú Cuội để mang không khí quê hương và gia đình thân thương đến gần với người Việt, đặc biệt là người Việt trẻ ở Hà Lan. Vị phở của cộng đồng We Love Phở cũng phục vụ tại chợ đêm lần đầu tiên được tổ chức này.

Lần thứ ba tham gia Lễ hội Đoàn Ngoại giao, chị Ngô Lê Diễm Lệ tiếp tục trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu ẩm thực Việt, hướng dẫn nấu món ăn Việt từ thực phẩm, gia vị châu Á tại Hà Lan.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Lệ chia sẻ: “Yếu tố then chốt khiến khách hàng và đối tác ở Hà Lan cũng như châu Âu luôn mong đợi chính là sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo tính bền vững, chuyên nghiệp, chân thành, độc đáo và gắn liền với sức khỏe, môi trường. Người châu Âu trân trọng sự nguyên bản nên họ cần thấy được thông điệp sống xanh, ăn sạch và giá trị lâu dài đằng sau mỗi món ăn. Khi người Việt không chỉ mang tới món ăn ngon mà còn truyền tải được thông điệp về sức khỏe, sự bền vững cùng chiều sâu văn hóa Việt, chắc chắn người bản xứ sẽ đón nhận với sự hào hứng và trông chờ nhiều hơn”.

