Hai đường bay mới kết nối Đà Nẵng với Manila và Bali

Chiều 20-3, TP Đà Nẵng tổ chức chào đón 2 đường bay mới từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) do Hãng hàng không AirAsia khai thác.

Cụ thể, lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày, chuyến bay Z2824 của Philippines AirAsia khởi hành từ sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 180 hành khách đến với TP Đà Nẵng.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 55 phút, chuyến bay QZ480 của Indonesia AirAsia từ sân bay quốc tế Ngurah Rai (Bali) hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chở theo 180 hành khách đến với TP Đà Nẵng. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali với Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, hai đường bay Manila – Đà Nẵng và Bali – Đà Nẵng được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ 2, 4, 6 và chủ nhật), sử dụng tàu bay Airbus A320.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động chào mừng đã được tổ chức như nghi thức phun vòi rồng, biểu diễn nghệ thuật, khai trương đường bay, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách.

Du khách bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp thân thiện, hiếu khách của Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc đưa vào khai thác các đường bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng với các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, mở rộng hợp tác với các điểm đến Đông Nam Á; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

