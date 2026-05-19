Vũng Tàu đón du khách bằng diện mạo mới

Không chỉ là điểm đến quen thuộc cho những chuyến nghỉ cuối tuần ngắn ngày, đô thị biển Vũng Tàu (TPHCM) đang từng bước định vị lại hình ảnh bằng chiến lược phát triển đồng bộ: chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bức tranh đầy sức sống

Những ngày đầu hè, dọc tuyến Bãi Sau, dòng người đổ về đông nghịt từ sáng sớm. Tiếng sóng biển hòa cùng không khí nhộn nhịp của các quán cà phê, nhà hàng và khu vui chơi tạo nên một bức tranh du lịch đầy sức sống. Vũng Tàu đang vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau giai đoạn tái cấu trúc và sáp nhập địa giới hành chính.

Theo thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm, phường Vũng Tàu đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 2.700 tỷ đồng. Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lượng du khách đổ về Vũng Tàu có thời điểm chạm mốc khoảng 73.000 người mỗi ngày. Ngành du lịch giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, kéo theo sự phát triển của gần 7.000 hộ kinh doanh dịch vụ, từ khách sạn, nhà hàng, vận tải đến các hoạt động vui chơi giải trí; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phục hồi mạnh mẽ.

Khách du lịch tham gia lễ hội ẩm thực tại phường Vũng Tàu

Những con số ấy phản ánh sức hút bền bỉ của đô thị biển và nhu cầu nghỉ dưỡng ven biển đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết: “Sự thay đổi của Vũng Tàu không đến từ may mắn. Đằng sau lượng khách tăng cao là hàng loạt giải pháp đồng bộ được triển khai trong thời gian qua.

Hạ tầng giao thông kết nối ngày càng thuận tiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM và các tỉnh lân cận. Các tuyến đường ven biển, khu vực công cộng, công viên và quảng trường được chỉnh trang khang trang hơn, tạo nên diện mạo đô thị hiện đại và sạch đẹp”.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý hoạt động du lịch cũng được siết chặt. Một Vũng Tàu thân thiện, văn minh đang dần trở thành hình ảnh mới trong mắt du khách. Những bãi biển sạch hơn, những tuyến đường gọn gàng hơn, thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn chính là những yếu tố giúp đô thị này giữ chân du khách.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương chủ động tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Các chương trình nghệ thuật ven biển, lễ hội ẩm thực, hoạt động thể thao và giải trí cộng đồng... đang góp phần làm cho Vũng Tàu trở nên sôi động quanh năm, thay vì chỉ đông khách vào mùa cao điểm.

Khai thác văn hóa bản địa

Bên cạnh sự thành công cũng còn những hạn chế: tình trạng quá tải vào các dịp cao điểm gây áp lực lên giao thông nội đô, bãi đậu xe và hệ thống lưu trú vẫn là bài toán nan giải; Vũng Tàu là điểm du lịch “đi - về trong ngày” khiến thời gian lưu trú và mức chi tiêu chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Nhận diện rõ điều đó, địa phương đang đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình phát triển du lịch theo hướng chất lượng và bền vững. Trong giai đoạn 2026-2030, UBND phường Vũng Tàu đã phê duyệt 15 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, cải tạo không gian công cộng và phát triển các khu du lịch ven biển.

Trọng tâm sắp tới sẽ là công tác quy hoạch và công bố danh mục dự án nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ. Song song đó là cải tạo các tuyến đường kết nối, xây dựng hạ tầng đồng bộ để tạo diện mạo hiện đại cho đô thị biển.

Đáng chú ý, Vũng Tàu không còn phát triển du lịch theo hướng đơn điệu chỉ dựa vào biển. Địa phương đang từng bước tái cấu trúc sản phẩm du lịch để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Định hướng mới tập trung vào du lịch xanh, du lịch thông minh và các sản phẩm mang bản sắc riêng.

Theo đó, ngoài du lịch biển truyền thống, Vũng Tàu đang đẩy mạnh phát triển phố đêm, không gian ẩm thực, văn hóa ngư dân, du lịch chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Những sản phẩm này không chỉ tạo thêm lựa chọn cho du khách, mà còn góp phần khai thác chiều sâu văn hóa bản địa - yếu tố mà nhiều điểm đến hiện nay còn thiếu.

Các lễ hội truyền thống, không gian văn hóa biển và hệ thống di tích lịch sử cũng được kỳ vọng sẽ trở thành bản sắc riêng của Vũng Tàu trong tương lai. Khi du khách không chỉ đến để tắm biển mà còn để khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống địa phương, giá trị của điểm đến sẽ được nâng lên đáng kể. Với chiến lược phát triển đồng bộ cùng tầm nhìn dài hạn, Vũng Tàu đang từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch phía Nam.

QUANG VŨ