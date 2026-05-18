Mỏng tường, dày chuyện

Nhà ông Hai Bảo ở tầng 12, mê cây kiểng có tiếng trong chung cư. Sáng nào ông cũng xách bình tưới lan, chăm mấy chậu trầu bà ngoài ban công. Gần đây, nhóm Zalo cư dân “nóng” vì chuyện nước tưới từ nhà ông nhỏ xuống làm ướt quần áo mấy hộ tầng dưới.

Ban đầu chỉ là vài dòng nhắc khéo, rồi người nói qua kẻ nói lại, chuyện này kéo sang chuyện khác. Có bữa đã khuya, một cư dân còn gửi ghi âm lên nhóm vì tiếng kéo ghế rầm rầm như sửa nhà. Có người than trẻ con chạy nhảy trên căn hộ phía trên gây ra những rung động, tiếng ồn cho căn hộ bên dưới.

Chuyện chung cư, đôi khi chỉ từ tiếng dép, tiếng đóng cửa hay vài giọt nước cũng đủ thành đề tài tranh cãi.

Sống ở chung cư là xu hướng của đô thị hiện đại. Ở đó, mỗi căn hộ là không gian riêng nhưng bức tường không đủ dày để ngăn mọi phiền toái. Khác với nhà phố, ở chung cư, chuyện của một nhà đôi khi thành chuyện của cả tầng.

Nhiều cuộc tranh cãi kéo dài không phải do sự việc quá lớn. Nhưng ai cũng bảo vệ cái lý của mình, trong khi chỉ một lời xin lỗi nhẹ nhàng, một chút điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt hay đơn giản là bước chân chậm lại sau 22 giờ thì mọi chuyện đã khác.

Người ta thường nói ở chung cư là học cách sống văn minh. Văn minh đôi khi không nằm ở thang máy hiện đại hay sảnh lớn sáng choang, mà ở cách cư dân biết nghĩ thêm một chút cho người ở sát vách nhà mình.

TƯ MÓM