Phường Tân Hưng ra mắt 5 “Khu phố số” đầu tiên

“Khu phố số” được triển khai trên 9 nhóm tiêu chí gồm: công dân số; thanh toán số - kinh tế số; an ninh số; đô thị số; môi trường số; an sinh xã hội số; giao tiếp số - QR một chạm; kiến nghị số; chi bộ - đoàn thể số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt "Khu phố số"

Sau khi thí điểm, 5 khu phố gồm: khu phố 30, 32, 34, 73 và 75 đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, trở thành những “khu phố số” đầu tiên của phường Tân Hưng. Các khu phố này bước đầu tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới cách quản lý, triển khai nhiệm vụ theo hướng công khai, minh bạch, dựa trên dữ liệu và tăng mức độ tham gia của người dân.

Tại buổi lễ, phường Tân Hưng đã ra mắt mô hình “Khu phố số” và trao tặng bộ thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho 5 khu phố, gồm máy vi tính, máy in, tivi và webcam để hỗ trợ vận hành mô hình.

Phường Tân Hưng trao tặng thiết bị cho 5 khu phố

Dịp này, 70 khu phố còn lại của phường Tân Hưng ký cam kết xây dựng “Khu phố số” trên nền tảng số, đặt mục tiêu 100% khu phố hoàn thành xây dựng “Khu phố số” trong năm 2026.

Bí thư chi bộ khu phố ký cam kết xây dựng "Khu phố số"

Phường cũng ra mắt 7 đội hình hỗ trợ 75 khu phố trong công tác chuyển đổi số; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hỗ trợ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đồng hành xây dựng "Khu phố số" đến hết năm 2026.

Theo đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng, với mật độ dân cư cao, để chuyển đổi số gần dân, sát dân, đi vào thực chất, phường chọn bắt đầu từ các khu phố.

9 nhóm tiêu chí xây dựng “Khu phố số” là những tiêu chí thí điểm ban đầu, được triển khai theo tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, vừa lắng nghe ý kiến chỉ đạo của thành phố, ý kiến chuyên gia, người dân và kiểm nghiệm từ thực tiễn đời sống.

Người dân tham quan các sản phẩm chuyển đổi số

Từ quá trình triển khai, lãnh đạo phường Tân Hưng đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nguồn lực chuyển đổi số cho khu phố. Đây là điều kiện quan trọng để mô hình “Khu phố số” phát triển thực chất, bền vững, trở thành nền tảng trong xây dựng “phường số”, góp phần vào mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

THU HOÀI