Hamas sẵn sàng cho thỏa thuận ngừng bắn toàn diện

Hamas tỏ thiện chí sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện với Israel tại Dải Gaza, đồng thời khẳng định đã thể hiện "mọi sự linh hoạt có thể" thông qua vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar.

Hàng chục ngàn người Israel tập trung tại Tel Aviv và các thành phố trên khắp Israel vào tối 9-8. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Israel thông qua kế hoạch tái chiếm Gaza. Theo tuyên bố chính thức, Hamas sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel, đảm bảo lệnh ngừng bắn và yêu cầu Israel rút quân khỏi Dải Gaza. Báo The National của UAE dẫn nguồn tin cho biết các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận giữa Israel, Mỹ và các bên trung gian.

Tuy nhiên, nội các Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn kiên định với kế hoạch tái chiếm Gaza. Kế hoạch này dự kiến sẽ buộc khoảng một triệu người phải di dời, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự vào thành phố Gaza, bất chấp sự phản đối của quân đội cho rằng hành động này sẽ gây nguy hiểm cho những người bị bắt, cho quân đội và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Động thái của Israel đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Một nhóm quốc gia Arab và Hồi giáo, bao gồm UAE, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, đã ra tuyên bố chung lên án kế hoạch này là "sự leo thang nguy hiểm" và vi phạm luật pháp quốc tế.

Những người biểu tình kêu gọi một thỏa thuận giải cứu con tin và thỏa thuận ngừng bắn trước khi Israel triển khai chiến dịch chiếm Gaza. Ảnh: FLASH 90

Trong nước, hàng chục ngàn người Israel đã tập trung tại Tel Aviv và các thành phố trên khắp Israel vào tối 9-8 để kêu gọi một thỏa thuận giải cứu con tin và thỏa thuận ngừng bắn trước khi Israel triển khai chiến dịch chiếm Gaza. Tờ Times of Israel đưa tin, gia đình của những con tin đã kêu gọi tổng đình công để phản đối kế hoạch mà họ cảnh báo sẽ là hồi chuông báo tử cho những người thân của họ. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều tháng qua.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên kế hoạch tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về tình hình. Đồng thời, các nước Australia, Đức, Italy, New Zealand và Anh cũng đã cảnh báo về nguy cơ vi phạm luật nhân đạo quốc tế từ kế hoạch của Israel.

HẠNH CHI