Hàn Quốc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu của khoảng 19 triệu tài khoản TVING

Cơ quan chức năng Hàn Quốc ngày 18-6 đã mở cuộc điều tra vụ khoảng 19 triệu tài khoản trên nền tảng phát trực tuyến TVING bị rò rỉ dữ liệu, trong bối cảnh số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng nhanh.

Ânhr minh họa nền tảng TVING. Ảnh: Alpha Economy

TVING xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ. Hiện nền tảng này có 5 triệu thành viên trả phí, vì vậy số liệu trên cho thấy dữ liệu của cả người dùng cũ hoặc các tài khoản đã hủy cũng có thể bị ảnh hưởng.

Thông tin bị rò rỉ gồm họ tên, ngày sinh, số tài khoản hoàn tiền và mã nhận dạng cá nhân (CI) - mã định danh được sử dụng để xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử tại Hàn Quốc.

Các chuyên gia cảnh báo, khi kết hợp với những dữ liệu cá nhân khác, mã CI có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính.

Lo ngại nguy cơ phát sinh thiệt hại thứ cấp, số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu TVING bồi thường đã tăng từ khoảng 1.000 lên hơn 100.000 người chỉ trong một tuần.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc coi đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp.

TVING cho biết sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dùng và khắc phục hậu quả vụ việc.

LÊ VIỆT