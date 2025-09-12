Hàn Quốc tung thêm 25.000 tấn gạo dự trữ để bình ổn giá

Ngày 12-9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp thêm 25.000 tấn gạo từ kho dự trữ lương thực để giúp bình ổn giá. Động thái này diễn ra sau khi giá gạo tại Hàn Quốc tăng cao do nguồn cung bị thiếu hụt, chủ yếu là do mưa nhiều trong mùa thu hoạch sớm.

Giá bán lẻ trung bình của một bao gạo 20 kg đã vượt ngưỡng tâm lý 60.000 won. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá một bao gạo 40kg đã vượt 220.000 won (158 USD) lần đầu tiên trong gần 4 năm. Giá bán lẻ trung bình của một bao gạo 20kg là 61.000 won, tăng 20% so với năm ngoái.



Trước đó, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã cung cấp 30.000 tấn gạo từ kho dự trữ, bắt đầu từ ngày 25-8.

Theo giới quan sát, đây là giải pháp ngắn hạn hiệu quả để kiềm chế lạm phát và bảo vệ người tiêu dùng khỏi gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao. Động thái này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường rằng chính phủ sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn tình trạng tích trữ và đầu cơ.

