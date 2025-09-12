Thế giới

Hàn Quốc tung thêm 25.000 tấn gạo dự trữ để bình ổn giá

SGGPO

Ngày 12-9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp thêm 25.000 tấn gạo từ kho dự trữ lương thực để giúp bình ổn giá. Động thái này diễn ra sau khi giá gạo tại Hàn Quốc tăng cao do nguồn cung bị thiếu hụt, chủ yếu là do mưa nhiều trong mùa thu hoạch sớm.

Giá bán lẻ trung bình của một bao gạo 20 kg đã vượt ngưỡng tâm lý 60.000 won. Ảnh: Yonhap
Giá bán lẻ trung bình của một bao gạo 20 kg đã vượt ngưỡng tâm lý 60.000 won. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá một bao gạo 40kg đã vượt 220.000 won (158 USD) lần đầu tiên trong gần 4 năm. Giá bán lẻ trung bình của một bao gạo 20kg là 61.000 won, tăng 20% so với năm ngoái.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã cung cấp 30.000 tấn gạo từ kho dự trữ, bắt đầu từ ngày 25-8.

Theo giới quan sát, đây là giải pháp ngắn hạn hiệu quả để kiềm chế lạm phát và bảo vệ người tiêu dùng khỏi gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao. Động thái này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường rằng chính phủ sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn tình trạng tích trữ và đầu cơ.

Tin liên quan
HẠNH CHI

Từ khóa

Hàn Quốc 25.000 tấn gạo kho dự trữ bình ổn giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn