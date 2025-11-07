Đà Nẵng: Hàng chục căn nhà bị tốc mái do bão số 13

Ông Phan Đình Ngộ, tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Bình, cho biết khoảng 22 giờ đêm 6-11, một trận lốc xoáy mạnh chỉ kéo dài 10 giây đã quét qua tổ dân phố Vĩnh Bình, khiến mái tôn, mái ngói văng khắp nơi. Hơn 10 căn nhà bị hư hỏng phần mái, nhiều công trình phụ và cây xanh gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.
Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi và trao quà động viên người dân khắc phục thiệt hại.
Tại xã Tây Hồ, 18 căn nhà tại các thôn An Thọ, Lộc Ninh bị tốc mái, hư hỏng. Chủ tịch UBND xã, ông Trần Quốc Danh, cho biết địa phương đã huy động công an, dân quân, thanh niên... hỗ trợ sửa chữa nhà, thu dọn hiện trường, đồng thời tổng hợp thiệt hại để đề xuất hỗ trợ kinh phí tu sửa.
Tại xã Tam Anh, có 41 căn nhà bị ảnh hưởng, cùng nhiều cây xanh, công trình phụ bị hư hỏng.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng thường trực và dân quân tự vệ chia thành nhiều tổ công tác, trực tiếp xuống địa bàn dựng lại mái nhà, thu dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ di dời tài sản, đảm bảo an toàn trước khi thời tiết có thể tiếp tục diễn biến xấu.