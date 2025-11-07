Đà Nẵng: Hàng chục căn nhà bị tốc mái do bão số 13

Sáng 7-11, theo thống kê nhanh, hơn 90 căn nhà tại các phường, xã phía Nam TP Đà Nẵng bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 13. Trong đó, phường Bàn Thạch có 31 căn bị tốc mái, gồm 4 căn tốc mái hoàn toàn tại tổ dân phố Thăng Tân và Vĩnh Bình.

Phường Bàn Thạch có 31 ngôi nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13

Ông Phan Đình Ngộ, tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Bình, cho biết khoảng 22 giờ đêm 6-11, một trận lốc xoáy mạnh chỉ kéo dài 10 giây đã quét qua tổ dân phố Vĩnh Bình, khiến mái tôn, mái ngói văng khắp nơi. Hơn 10 căn nhà bị hư hỏng phần mái, nhiều công trình phụ và cây xanh gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

Các lực lượng hỗ trợ người dân phường Bàn Thạch lợp lại mái nhà do bão số 13 làm hư hỏng

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi và trao quà động viên người dân khắc phục thiệt hại.

Tại xã Tây Hồ, 18 căn nhà tại các thôn An Thọ, Lộc Ninh bị tốc mái, hư hỏng. Chủ tịch UBND xã, ông Trần Quốc Danh, cho biết địa phương đã huy động công an, dân quân, thanh niên... hỗ trợ sửa chữa nhà, thu dọn hiện trường, đồng thời tổng hợp thiệt hại để đề xuất hỗ trợ kinh phí tu sửa.

Một ngôi nhà tại xã Tây Hồ bị tốc mái

Tại xã Tam Anh, có 41 căn nhà bị ảnh hưởng, cùng nhiều cây xanh, công trình phụ bị hư hỏng.

Các địa phương tại TP Đà Nẵng đang thống kê thiệt hại để có mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng thường trực và dân quân tự vệ chia thành nhiều tổ công tác, trực tiếp xuống địa bàn dựng lại mái nhà, thu dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ di dời tài sản, đảm bảo an toàn trước khi thời tiết có thể tiếp tục diễn biến xấu.

Bộ đội đồn Biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) hỗ trợ người dân xã Tam Anh di chuyển tài sản bị thiệt hại do bão số 13

NGUYỄN CƯỜNG