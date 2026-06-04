Dịch Ebola: WHO kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa các quốc gia

Việc phong tỏa hoặc hạn chế đi lại quá mức không giúp ngăn chặn virus mà trái lại, đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế và nhân lực, đẩy công tác dập dịch vào thế cô lập.

Ngăn chặn đợt bùng phát Ebola tại xã Hoho thuộc Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: WORLD BANK

Tính đến nay, khu vực Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 359 ca nhiễm Ebola với 61 trường hợp tử vong. Trong đó, tâm dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 344 ca mắc (60 ca tử vong) và hơn 100 ca nghi nhiễm. Quốc gia láng giềng Uganda cũng đã xác nhận 15 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, kết quả giải trình tự gene xác định tác nhân gây ra đợt bùng phát này là Bundibugyo – một chủng virus Ebola hiếm gặp và hiện chưa có bất kỳ loại vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt. Hầu hết các loại vaccine ngừa Ebola hiện có trên thế giới chỉ có tác dụng đối với chủng Zaire (chủng virus phổ biến từng gây ra thảm kịch khiến gần 2.300 người tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 2018–2020). Do đó, việc ngăn chặn chủng Bundibugyo hoàn toàn phải dựa vào các biện pháp phòng ngừa cách ly, phát hiện sớm và điều trị triệu chứng. Ông Tedros thừa nhận các nỗ lực dập dịch hiện vẫn đang ở thế "chậm chân" và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn nữa để bắt kịp đà lây lan của virus.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia đang áp đặt lệnh cấm đi lại toàn diện đối với vùng dịch lập tức dỡ bỏ các quy định này. Theo ông Tedros, WHO chỉ khuyến nghị siết chặt kiểm tra, sàng lọc hành khách xuất nhập cảnh tại các sân bay, cảng biển và cửa khẩu. Việc phong tỏa hoặc hạn chế đi lại quá mức không giúp ngăn chặn virus mà trái lại, đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế và nhân lực, đẩy công tác dập dịch vào thế cô lập.

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