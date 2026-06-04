Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

Quang cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó có 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng toàn bộ phe Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ. Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc, mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran “đã kết thúc”, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Marco Rubio nêu rõ, quân đội Mỹ “không còn tiến hành những cuộc không kích kéo dài bên trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của nước này nữa, bởi vì Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc”; đồng thời khẳng định Washington đã giành được chiến thắng. Cùng lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tiến trình đàm phán với Iran đang diễn ra theo chiều hướng rất tốt đẹp và có thể mang lại kết quả vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, thông tin từ nhà lãnh đạo Mỹ khác hẳn với đánh giá trước đó cùng ngày của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, theo đó các kênh liên lạc với Washington vẫn mở, nhưng “không có tiến triển cụ thể” trong những cuộc đàm phán chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

LÊ VIỆT