Mỹ: Đe dọa đánh bom, giam giữ con tin tại ngân hàng

Ngày 3-6, một vụ giam giữ con tin đã xảy ra tại một chi nhánh của ngân hàng Chase ở thành phố Bakersfield, bang California (Mỹ).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: KBAK/KBFX

Cảnh sát cho biết nghi phạm là nam giới, có hành vi đe dọa đánh bom, cố thủ bên trong tòa nhà cùng với một số thành viên cộng đồng, nhưng không cho biết chính xác số lượng con tin bị giam giữ. Hai con tin đã được thả trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra với nghi phạm. Phía cảnh sát xác nhận toàn bộ người bên trong ngân hàng đều an toàn.

Trước đó, Sở Cảnh sát Bakersfield nhận được cuộc gọi báo về một vụ đe dọa đánh bom tại ngân hàng Chase trên đường 17 và Chester, đồng thời cho biết có một vụ giam giữ con tin. Một số tòa nhà ở trung tâm thành phố Bakersfield, bao gồm cả tòa thị chính và trụ sở cảnh sát địa phương, được phong tỏa.

Các lực lượng như SWAT (đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt), rà phá bom mìn, đội đàm phán khủng hoảng, đội máy bay không người lái… đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư và xử lý tình hình bên trong ngân hàng. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

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