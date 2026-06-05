Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn về chấm dứt xung đột

Trong thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Trong bức thư được đăng ngày 4-6 trên trang web của Phủ tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng.



Tổng thống Ukraine cho biết, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Arab đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh theo hình thức "tất cả đổi tất cả", đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt xung đột.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin đã xem thư của Tổng thống Zelensky và sẽ báo cáo với Tổng thống Putin về nội dung bức thư. Ông Dmitry Peskov cũng nói thêm rằng nếu ông Zelensky muốn gặp ông Putin, “ông ấy có thể đến Moscow”.

Cùng ngày, phản ứng với động thái trên từ Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều “tuyệt vời”, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp.

HẠNH CHI