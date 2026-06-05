Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật về Ukraine

Ngày 4-6 (giờ miền Đông nước Mỹ), Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật hỗ trợ Ukraine với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: UNSPLASH

Theo báo chí Mỹ, đạo luật được đưa ra bỏ phiếu sau nhiều tháng trì hoãn nhờ nỗ lực liên minh giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ và 18 nghị sĩ đảng Cộng hòa. Đạo luật quy định phân bổ hơn 1 tỷ USD viện trợ, cung cấp tối đa 8 tỷ USD dưới dạng vay trực tiếp giúp Kiev tái thiết, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc lên hệ thống tài chính, ngành dầu mỏ và các quan chức Nga.

Tuy nhiên, để có hiệu lực, đạo luật cần được Thượng viện thông qua, trong bối cảnh các lãnh đạo đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ chờ chỉ thị từ Tổng thống Donald Trump. Ngay cả khi vượt qua Thượng viện, dự luật nhiều khả năng sẽ bị Tổng thống phủ quyết.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1-2025, ban lãnh đạo Quốc hội Mỹ giảm mức độ ủng hộ đối với Kiev, khiến viện trợ của Mỹ giảm mạnh.

KHÁNH MINH