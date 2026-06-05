Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-6, người phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến 9-6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9-2025. Ảnh: KCNA

Lần gần nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên vào ngày 20, 21-6-2019. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2012.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau lần gần đây nhất là vào tháng 9-2025, khi ông Kim Jong Un có chuyến công du tới Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có 5 lần tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12-2011.

Năm 2026 cũng đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ lẫn nhau giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

HUY QUỐC