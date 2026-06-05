Mỹ rà soát toàn diện chương trình internet học đường

Việc sử dụng màn hình quá mức có thể liên quan đến sự suy giảm kết quả học tập và phát triển nhận thức của học sinh. Ảnh: THE SAN FRANCISCO CHRONICLE/GETTY IMAGES

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về tác động của thời gian sử dụng thiết bị điện tử đối với thành tích học tập của học sinh. Chủ tịch FCC Brendan Carr dẫn các nghiên cứu và khuyến nghị mới từ Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ cho rằng việc sử dụng màn hình quá mức có thể ảnh hưởng tới kết quả học tập và phát triển nhận thức của học sinh.

Theo số liệu mới nhất từ Chương trình Đánh giá tiến bộ giáo dục quốc gia (NAEP), điểm số môn đọc và toán của học sinh lớp 12 đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận, trong khi thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử tại trường học ngày càng gia tăng.

Người đứng đầu FCC cũng nhấn mạnh mục tiêu của cuộc rà soát là tăng cường tính minh bạch và vai trò giám sát của phụ huynh đối với việc sử dụng công nghệ trong trường học.

FCC dự kiến bỏ phiếu vào ngày 25-6 để quyết định việc chính thức khởi động quá trình rà soát và lấy ý kiến công chúng về các đề xuất thay đổi đối với chương trình.

Ảnh: SCIENCE WORLD

Hồi tháng 9, cơ quan này đã bỏ phiếu chấm dứt trợ cấp của chính phủ cho việc sử dụng Wi-Fi trên xe buýt trường học. Trước đó, năm 2024, FCC đã tài trợ 48 triệu USD cho việc lắp đặt Wi-Fi trên xe buýt nhằm giúp học sinh làm bài tập về nhà trong các chuyến đi.

KHÁNH HƯNG