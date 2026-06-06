TPHCM ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng đầu tiên cho người cao tuổi

Chiều 6-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, khảo sát và dự lễ ra mắt Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi tại phường Bình Phú (TPHCM).

Lễ ra mắt diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Ra mắt Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên tại TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và ngành y tế phường Bình Phú đã xây dựng mô hình Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành ra mắt Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi tại phường Bình Phú. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận xét, đây là mô hình đầu tiên và quan trọng nhất trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, đồng chí lưu ý cần thu hút sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng; phát huy nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hoạt động; quan tâm xây dựng không gian xanh, trồng cây xanh và phát triển vườn cây thuốc Nam. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi tại phường Bình Phú được trang bị thiết bị chăm sóc sức khỏe chủ động, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, tivi, tủ sách cùng nhiều cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt.

Đây là mô hình thí điểm của thành phố nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chăm sóc sức khỏe thể chất; đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng.

Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu khi đến Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mô hình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi; bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, lấy người cao tuổi làm trung tâm, gắn với định hướng phát triển kinh tế bạc trong bối cảnh già hóa dân số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, phường Bình Phú cũng tổ chức hoạt động chăm lo, trao quà đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

VĂN MINH