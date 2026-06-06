Nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư, tìm thấy người thân thất lạc hơn 20 năm

Sáng 6-6, Trung tá Huỳnh Tấn Tịnh, Trưởng Công an xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình tìm lại người cháu ruột thất lạc hơn 20 năm.

Theo đó, vợ chồng ông Đặng Ngọc Trúc (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thiên Hân (55 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk) đã tìm lại được người cháu ruột thất lạc hơn 20 năm.

Công an xã Ba Gia hỗ trợ gia đình tìm được người thân thất lạc hơn 20 năm

Vào ngày 2-6, vợ chồng ông Trúc đến Công an xã Ba Gia trình bày nguyện vọng tìm kiếm anh Nguyễn Anh Tuấn (50 tuổi), con trai của chị gái ông Trúc. Sau khi mẹ mất, anh Tuấn theo cha về quê sinh sống. Do gia đình ông Trúc chuyển nơi ở để tái định cư và điều kiện liên lạc hạn chế nên hai bên mất liên lạc từ trước năm 2004.

Theo gia đình ông Trúc, nhiều năm qua, người thân đã tìm kiếm ở nhiều nơi, liên hệ nhiều địa phương và nhờ người quen dò hỏi thông tin nhưng không có kết quả.

Gia đình chỉ biết anh Tuấn từng sinh sống tại thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (cũ), nay thuộc xã Ba Gia.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Ba Gia đã phối hợp cùng gia đình và người dân địa phương xác minh thông tin, đồng thời rà soát dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an đã xác định được anh Nguyễn Anh Tuấn hiện cư trú tại thôn Thạch Nội, xã Ba Gia và thông báo cho gia đình đến nhận diện.

Khoảnh khắc người thân nhận lại nhau sau hơn 20 năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động. Vợ chồng ông Trúc bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ba Gia trong việc giúp gia đình thực hiện mong ước đoàn tụ.

NGUYỄN TRANG