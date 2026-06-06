Nhiều nơi có mưa to trong chiều tối nay, 6-6

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng - thủy văn, nhiều địa phương ở Bắc bộ và Nam bộ đang có dấu hiệu xuất hiện mưa dông trong tối nay, 6-6.

Ngoại thành Hà Nội chiều 6-6 với những ổ mây đang hình thành sau 1 ngày nắng nóng 35 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại Bắc bộ, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ đã có mưa dông. Vùng mưa đang lan sang khu vực phía Tây Hà Nội.

Ở Nam bộ, dự báo mưa dông sẽ xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM, sau đó mở rộng về phía Đông TPHCM và có thể phát triển sang phía Đông của TP Đồng Nai, lan sang tỉnh Lâm Đồng.

Phía Đông tỉnh Tây Ninh có khả năng xuất hiện mưa và dịch chuyển về TPHCM.

Dự báo mưa dông xuất hiện tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh minh họa

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, mây đối lưu đã phát triển và gây mưa rào, dông tại các khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn của TP Hà Nội.

Trong các giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa tại phía Tây Hà Nội, sau đó dịch chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã khác, kể cả khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ chiều tối 8-6 đến đêm 9-6, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong diễn biến khác, nắng nóng vẫn duy trì ở một số nơi. Ngày 6-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ ghi nhận nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, nhiều nơi trên 37 độ C. Trạm khí tượng - thủy văn Quảng Ngãi ghi nhận mức nhiệt 39,5 độ C.

Ngoài ra, dự báo ngày 7-6, Bắc bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Từ ngày 9-6, nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và giảm dần tại Trung bộ.

PHÚC HẬU