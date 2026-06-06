Từ lời Bác dạy, tôi học cách không gục ngã

Từ một người lao động khỏe mạnh, vì một tai nạn mà trở thành người khuyết tật, không thể tiếp tục công việc trực tiếp tại xưởng, anh Nguyễn Thanh Điền, nhân viên Phòng Thiết kế, Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam (phường Bình Hòa, TPHCM) nghĩ rằng cánh cửa tương lai đã khép lại với mình. Đúng vào giai đoạn khó khăn ấy, câu chuyện về Bác Hồ đã giúp anh có thêm động lực để không gục ngã trước biến cố.

Anh Nguyễn Thanh Điền (ngồi) cùng đồng nghiệp tại đơn vị

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang làm việc đã khiến anh Nguyễn Thanh Điền mang thương tật vĩnh viễn 85%. Từ trụ cột của gia đình, anh phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn. “Có thời điểm, tôi gần như tuyệt vọng. Mọi sinh hoạt cá nhân đều trở nên khó khăn, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Điều khiến tôi đau đớn nhất là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho người thân và xã hội”, anh tâm sự. Khi sức khỏe khiến anh Điền không thể tiếp tục công việc trực tiếp tại xưởng, anh nghĩ rằng cánh cửa tương lai đã khép lại với mình. Thế nhưng, đúng vào giai đoạn khó khăn nhất ấy, anh Điền nhớ đến một câu chuyện về Bác Hồ mà bản thân từng được nghe.

Anh Điền chia sẻ câu chuyện anh nhớ như in: năm 1967, khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, Bác vẫn tự đi bộ từ nhà sàn sang nhà ăn mỗi ngày. Có hôm trời mưa lớn, đường quanh ao cá ngập nước, Bác vẫn xắn quần lội qua. Anh em phục vụ thương Bác, xin dọn cơm tại nhà sàn để Bác đỡ vất vả, nhưng Bác chỉ nhẹ nhàng nói: “Các chú muốn chỉ một người vất vả hay muốn cho nhiều người cũng phải vất vả vì Bác”. “Không hiểu sao, câu nói ấy cứ ở mãi trong tôi. Tôi nghĩ: Bác ở tuổi cao, sức yếu như vậy mà vẫn không cho phép mình buông xuôi, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Còn tôi, dù mất đi nhiều thứ sau tai nạn, nhưng tôi vẫn còn đôi tay, còn trí óc và còn cơ hội để đứng dậy”, anh Điền chia sẻ về động lực đã giúp anh bước tiếp trong cuộc sống.

Anh cũng nhớ đến câu chuyện Bác ra đi tìm đường cứu nước. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, Bác hiểu rằng nếu không biết tiếng Pháp thì sẽ không thể đi tiếp con đường mình đã chọn. Và Bác đã tự đặt quyết tâm phải học bằng được. Qua nghị lực ấy của Bác, anh Điền hiểu rằng: chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi số phận. Vậy nên anh quyết định học một nghề mới phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe của mình, đó là nghề thiết kế đồ họa.

Thời gian đầu, anh Điền gặp nhiều trở ngại vì bản thân không biết gì về máy tính, các phần mềm thiết kế; chưa kể vết thương chưa lành hẳn, mỗi lần di chuyển là một lần đau nhói. “Những lúc ấy, hình ảnh Bác trở thành động lực cho tôi. Công đoàn, công ty, đồng nghiệp cũng đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều. Tất cả những điều ấy đã giúp tôi làm tốt công việc ở vị trí thiết kế hiện nay”, anh Điền chia sẻ.

Với anh Điền, học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu không phải điều gì cao xa. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngày 5-6, phường Hạnh Thông ra mắt mô hình “Điểm Bình dân học vụ số” và phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Môi trường thế giới. Mô hình “Điểm Bình dân học vụ số” gắn với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số”, giúp người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số. Tại chương trình, người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2, dịch vụ công trực tuyến, eTax Mobile, tra cứu bảo hiểm y tế và nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Dịp này, phường Hạnh Thông ra mắt công trình “Sắc hoa Đại đoàn kết”, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

HỒNG HẢI