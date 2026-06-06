Phường kiểu mẫu ở TPHCM phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 6-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, tại phường Xuân Hòa (TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Đình Phát cho biết, phường lấy tiêu chuẩn phường kiểu mẫu làm thước đo cho mọi hoạt động bảo vệ môi trường, gắn kết quả phong trào với công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời duy trì thực hiện bền vững, không để phong trào chỉ sôi nổi trong ngày ra quân mà phải trở thành thói quen của mỗi người dân trên địa bàn phường.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa Trần Nguyên Phong kêu gọi, mỗi khu phố, mỗi gia đình, mỗi người dân phường Xuân Hòa hôm nay cùng nhau cam kết không xả rác bừa bãi, chăm chút từng góc xanh, giữ gìn từng con đường để phường Xuân Hòa thực sự là nơi đáng sống, đáng tự hào.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo phường Xuân Hòa trao tặng cây xanh cho đại diện Trưởng Ban Công tác Mặt trận của 24 khu phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, phường công bố 5 nhóm mục tiêu và cam kết hành động cụ thể của phường Xuân Hòa trong phong trào thi đua, bao gồm: 24/24 khu phố xây mới, tu bổ mảng xanh và tiểu cảnh tại đơn vị, duy trì điểm không gian xanh đặc trưng; 60 cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp xây dựng mảng xanh, không gian xanh trong khuôn viên.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo phường Xuân Hòa trồng cây xanh trong "Vườn cây Đại đoàn kết" tại công viên Phan Đình Phùng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, trồng mới 200 cây bóng mát tại công viên, khuôn viên trường học và công sở; ra mắt công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", "Tuyến cây Đại đoàn kết"; sơn, vẽ 100m2 mảng tường tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị; xóa 100% điểm tồn đọng rác và điểm ô nhiễm môi trường; 20 công trình "Em Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn" tại 20 trường học và điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi trên địa bàn, gắn với giáo dục ý thức môi trường từ thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, phường Xuân Hòa cũng phát động hội thi xây dựng "Công trình Xanh – Sạch – Muôn sắc hoa”. Ngay sau đó, phường đã trao tặng chậu cây xanh cho đại diện Trưởng Ban Công tác Mặt trận của 24 Khu phố.

Dịp này, phường Xuân Hòa cũng triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như trồng cây tại “Vườn cây đại đoàn kết” trong khuôn viên công viên Phan Đình Phùng; tuyên truyền về nhiên liệu sinh học thân thiện môi trường (xăng E10). Đồng thời, ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt tại 24 Khu phố như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; bóc gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định; làm sạch đường phố, kênh rạch, nơi công cộng…

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