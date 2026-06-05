Lấy mẫu giám định ADN 5.929 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm khoa học, chính xác và trang nghiêm.

Ngày 5-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Cùng với đó, 100% hồ sơ, dữ liệu liên quan được số hóa, cập nhật trên hệ thống quản lý theo đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho công tác lưu trữ, đối chiếu và giám định ADN.

Triển khai lấy mẫu giám định ADN tại 5.929 phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm khoa học, chính xác và trang nghiêm. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật thông tin và bàn giao mẫu phẩm.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tỉ mỉ, thận trọng, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu.

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VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN