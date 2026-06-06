Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn tại xã Phú Hòa Đông.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 23.000 đôi dép thương hiệu lớn

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã xác lập chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất dép giả do Đặng Phước Đạt (sinh năm 1996) và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (sinh năm 1999, cùng ngụ xã Phú Hòa Đông) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Cuối tháng 5-2026, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Phú Hòa Đông đồng loạt kiểm tra 2 xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt - Thủy. Tại đây, lực lượng công an tạm giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng (ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng), cùng số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn và máy móc, công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Kết quả điều tra xác định, xưởng sản xuất này hoạt động từ tháng 6-2025, thuê 14 nhân công thực hiện các công đoạn khép kín để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Đường dây này đã đưa ra thị trường số lượng đặc biệt lớn dép giả sản phẩm của các thương hiệu nước ngoài đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 4-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng. Đó là vợ chồng Đạt - Thủy, cùng 3 nhân viên là Vũ Thành Trung (sinh năm 2001), Trần Thị Gấm (sinh năm 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (sinh năm 2000) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng.

MẠNH THẮNG