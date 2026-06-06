Xã hội

Khánh Hòa: Nhánh cây xanh gãy, đè người đi xe máy bị thương nặng

SGGPO

Trưa 6-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hộ, đưa một nạn nhân bị nhánh của cây xanh gãy đè trúng đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, một nhánh lớn của cây xà cừ trên đường 21 Tháng 8 (phường Phan Rang) gãy và rơi xuống lòng đường, đè trúng người đàn ông (44 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực.

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Một nhánh lớn của cây xà cừ gãy, rơi xuống lòng đường 21 Tháng 8 (phường Phan Rang). Ảnh: CACC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Sau hơn 5 phút triển khai phương án cứu hộ, lực lượng chức năng đã cưa cắt cành cây, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

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Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Nhánh cây gãy còn va vào hệ thống dây điện, gây cháy cục bộ. Thời điểm xảy ra vụ việc, lưu lượng phương tiện trên đường 21 Tháng 8 không nhiều.

Cây xà cừ bị gãy có chiều cao hơn 20m, tán rộng, phần gốc lớn khoảng 5 người ôm. Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, di dời nhánh cây, phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Lực lượng chức năng cưa cắt cành cây, đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CACC
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HIẾU GIANG

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Khánh Hòa Phan Rang cây xanh đè cây xanh cây xà cừ cổ thụ

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