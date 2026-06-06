Đoàn đại biểu TPHCM thăm hỏi, chúc thọ các cá nhân tiêu biểu trên 90 tuổi

Chiều 6-6, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc thọ 3 cá nhân tiêu biểu trên 90 tuổi.

Cụ thể, đoàn đến thăm gia đình bà Lê Thị Đậu (sinh năm 1936, phường Đông Hòa, TPHCM), đảng viên 59 năm tuổi Đảng.

Bà Đậu tham gia cách mạng từ năm 1953, từng hoạt động trong Đoàn Thanh niên cứu quốc, tham gia dân quân du kích và công tác hội phụ nữ địa phương.

Trung tướng Mai Hoàng gửi lời thăm hỏi, động viên và mừng thọ bà Lê Thị Đậu

Đoàn cũng đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1936, phường Tam Bình). Bà Liên là cán bộ hưu trí, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan.

Đoàn thăm ông Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1936, phường Hiệp Bình), chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng mừng thọ bà Nguyễn Thị Kim Liên

Tại các nơi đến thăm, Trung tướng Mai Hoàng gửi lời thăm hỏi, động viên và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người cao tuổi, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội.

Trung tướng Mai Hoàng mong muốn, người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng gia đình; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, góp ý xây dựng các chính sách của địa phương, giáo dục con cháu, lan tỏa điều tốt đẹp trong gia đình, xã hội.

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CẨM NƯƠNG