Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư: Tôi thật vinh dự khi hưởng lộc của đất nước

Cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn nhà như đúng tâm nguyện của bản thân vài tháng trước, cụ Nguyễn Đình Tư xúc động cho rằng bản thân thật vinh dự khi được hưởng lộc của đất nước.

Cuộc trao tặng nhà đặc biệt này do Đảng ủy phường Bình Thạnh tổ chức sáng 6-6, và nhân vật được trao tặng cũng là người đặc biệt, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, người đã 106 tuổi vẫn miệt mài với hành trình viết sách, viết lại những "di sản" văn hóa, lịch sử cho cuộc đời.

Chúng tôi có mặt từ sáng sớm trước khi buổi lễ diễn ra, cụ Tư vẫn mặc chiếc áo dài đỏ quen thuộc, ngồi trong căn nhà mới với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Chung cư nằm trong một con hẻm to, vừa vặn cả ô tô và xe máy cùng ra vào, không gian yên tĩnh, như vừa hợp bén duyên với ông cụ “hành nghề” viết sách.

Cụ Nguyễn Đình Tư vui mừng trong ngày đặc biệt. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Căn nhà mới khang trang nằm tại phường Bình Lợi Trung, được trang bị cơ bản các vật dụng cần thiết để sinh hoạt, và không thể thiếu thứ quan trọng nhất - một bộ máy vi tính được đặt trong căn phòng nhỏ, cạnh chiếc giường được địa phương hỗ trợ trao tặng. Bởi người nhà cụ bảo rằng, cụ hay ngồi đến tận khuya để viết sách, gõ từng con chữ đến lúc người thân nhắc thì mới chịu đi ngủ.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh chia sẻ: “Việc trao tặng nhà hôm nay là một tình cảm, một món quà rất ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo Thành phố gửi đến cụ. Trước hết là tri ân, cảm ơn những đóng góp của cụ đối với TPHCM nói riêng và đất nước nói chung, trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo địa phương trao tặng giấy chứng nhận cho cụ Nguyễn Đình Tư. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Xúc động khi tâm nguyện của bản thân được Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố ghi nhận và thực hiện, cụ Nguyễn Đình Tư bồi hồi kể lại với chúng tôi quãng thời gian khó khăn để đi được đến con đường nghiên cứu hôm nay.

“Cuộc đời của tôi rất vất vả, từ nhỏ bỏ học đến mấy lần vì nhà nghèo. Nhưng tôi vẫn quan niệm rằng người ta muốn tiến bộ, muốn có tương lai thì phải học vì chỉ có học mới có con đường tiến thủ được. Nên tôi vẫn cố gắng xin gia đình bằng mọi cách cho tôi tiếp tục đi học. Vì lý do đó nên khi đi học tôi rất chăm chỉ, không chơi bời và lại ham môn lịch sử. Khi tôi đang học lớp 8 đã viết được cuốn sách đầu tiên, đó là quyển sách đầu tiên của tôi cách đây 80 năm. Sau đó tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và viết”, cụ Tư tâm tình.

Kể về cơ duyên tâm nguyện với căn hộ được trao tặng hôm nay, cụ Nguyễn Đình Tư nhắc về buổi gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đoàn lãnh đạo đến thăm nhà, một căn nhà nhỏ hẹp ở phường Bình Thạnh.

“Khi đó tôi phát biểu một nguyện vọng rằng tôi có một số sách vở để nghiên cứu, cùng nhiều kỷ vật mang tính chất lịch sử muốn lưu lại, nên tôi muốn có một địa điểm rộng hơn một tí để khi tôi mất đi, nơi đó sẽ thành một nhà lưu niệm”, cụ Tư chia sẻ và kể rằng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao lại cho TPHCM và trực tiếp là phường Bình Thạnh để thực hiện việc đó.

Các đại biểu cùng cụ Tư tham quan căn nhà mới. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cùng các đại biểu tham quan căn nhà mới, đứng trước ban công, nhìn ngắm toàn cảnh nơi mình sẽ an cư trong quãng đời còn lại, cụ Tư xúc động tâm tình: “Tôi thật vinh dự hết sức vì không ngờ được hưởng lộc của đất nước, mà không phải ai cũng hưởng được. Mong lãnh đạo địa phương tiếp tục giúp đỡ để tôi an cư lập nghiệp và tiếp tục thực hiện các công trình như đã hứa với độc giả”.

Cụ Tư đã hơn 100 tuổi, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại mong muốn được viết sách đến những năm tháng cuối đời. Có lẽ, căn nhà này sẽ là nơi giúp cụ có thêm không gian để lưu giữ tư liệu, kỷ vật lịch sử và tiếp tục công việc nghiên cứu, biên soạn mà ông đã gắn bó suốt gần cả thế kỷ.

CẨM NƯƠNG