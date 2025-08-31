Hàng ngàn du khách check-in đỉnh Bà Nà trong ngày đầu nghỉ Lễ 2-9

Hàng ngàn du khách đã check-in Sun World Ba Na Hills ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9. Hầu hết du khách thích thú khi được đắm mình trong không gian lễ hội tưng bừng và đầy cảm xúc, với điểm nhấn là hình ảnh Cầu Vàng được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 tại Sun World Ba Na Hills ghi nhận không khí nhộn nhịp với hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến vui chơi.

Theo thống kê, khách nội địa chiếm đến 80% lượng khách đến Bà Nà.

Hầu hết du khách đều thích thú, hào hứng với không khí lễ hội tưng bừng mang đậm tinh thần yêu nước và màu cờ sắc áo trên đỉnh Bà Nà.

Dịp này, nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tập đoàn Sun Group triển khai chiến dịch “Beloved Vietnam –Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ” trên Sun World toàn quốc.

Đặc biệt, cây Cầu Vàng huyền thoại rợp cờ Tổ quốc đã trở thành tâm điểm thu hút du khách dịp này.

Bất cứ ai cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc với "background" ấn tượng này.

Nhiều cặp đôi khách quốc tế cũng thích thú lưu lại kỷ niệm tình yêu với Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới với khung cảnh rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

"Tôi và bạn gái đã mong muốn đến thăm Cầu Vàng từ lâu. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đến đúng dịp Lễ Quốc khánh của Việt Nam. Khung cảnh cây cầu rợp cờ đỏ sao vàng rất ấn tượng", anh David Lammy, một du khách đến từ Anh, chia sẻ.

Điểm nhấn thu hút khách dịp Lễ Quốc khánh năm nay tại Bà Nà là Quảng trường Vĩnh Cửu được trang hoàng rực rỡ với gần 10 tấn bí ngô tươi, tạo nên khung cảnh mùa thu vàng vô cùng ấn tượng.

Đặc biệt, “ngôi sao” hấp dẫn du khách nhất chính là quả bí ngô khổng lồ nặng tới 171kg, phá vỡ kỷ lục quả bí ngô nặng nhất Việt Nam năm 2024 tại Ba Na Hills (126kg).

Đa số du khách Việt Nam đến với Bà Nà Hills dịp này đều có cách riêng để thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Những tà áo truyền thống thướt tha, những chiếc áo phông đỏ rực nổi bật trên nền Cầu Vàng hay các tiểu cảnh rực rỡ tại khu du lịch tạo nên những bức ảnh "check-in" vô cùng độc đáo và ý nghĩa trong ngày đại lễ của dân tộc.

Không chỉ gây ấn tượng với khung cảnh rực rỡ cờ hoa, Sun World Ba Na Hills còn mang đến một thế giới ẩm thực và nghệ thuật đầy sáng tạo.

Các nhà hàng buffet tại đây đã trang trí nhiều món ăn, bánh ngọt lấy cảm hứng từ màu cờ sắc áo của dân tộc.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ quốc tế tại Bà Nà cũng mang đến cho du khách những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật mọi lúc mọi nơi với những show diễn hấp dẫn và những màn flashmob ấn tượng trên nền các ca khúc nổi tiếng thể hiện tinh thần yêu nước và cách mạng của Việt Nam.

Một trong những lý do khiến đông đảo khách nội địa yêu thích và lựa chọn Bà Nà trong dịp này là khu du lịch đang triển khai ưu đãi sâu tới hơn 40% dành riêng cho du khách Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Mức giá vé cáp treo cho người lớn chỉ còn 550.000 đồng/người (giá gốc 950.000 đồng) và cho trẻ em và người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên) chỉ còn 350.000 đồng/người (giá gốc 750.000 đồng).

Ngoài ra, combo vé cáp treo kèm buffet trưa cũng có mức giá siêu hấp dẫn, chỉ còn 880.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em và người cao tuổi.