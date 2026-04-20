Hàng ngàn người xem thả diều nghệ thuật tại Cần Thơ

Những ngày qua, tại quảng trường Tây Đô (Khu dân cư 586, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến vui chơi trong mùa thả diều nghệ thuật năm 2026.

Mùa diều nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 do UBND phường Hưng Phú và Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 586 phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 18-4 đến 3-5, tại quảng trường Tây Đô nằm bên bờ sông Hậu hiền hoà.

Ngay từ rất sớm, hàng ngàn người mang theo những cánh diều đủ màu sắc, kích cỡ, hình dáng, tập trung tại đây để tham gia trải nghiệm, chiêm ngưỡng hoạt động thả diều.

Năm nay, mùa diều nghệ thuật Cần Thơ thu hút đông đảo các câu lạc bộ và người đam mê diều đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tham gia. Hoạt động trình diễn thả diều nghệ thuật được thực hiện hoàn toàn miễn phí, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân.

Điểm nhấn mùa diều nghệ thuật Cần Thơ 2026 là các màn trình diễn thả những mẫu diều khổng lồ, dài hàng chục mét, với nhiều hình tượng sinh động như: cá voi, các đuối, bạch tuộc, khủng long và các nhân vật hoạt hình phổ biến. Bên cạnh đó, vào các buổi tối cuối tuần, Ban tổ chức còn trình diễn thả diều led lung linh đầy màu sắc.

Bên cạnh hoạt động thả diều, người dân và du khách còn có dịp trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, tham gia các hoạt động vui chơi cùng trẻ nhỏ, chụp ảnh check-in, giao lưu ca hát sân khấu ngoài trời…

Anh Huỳnh Quốc Hưng, đại diện Ban tổ chức cho biết: Mùa diều nghệ thuật Cần Thơ đã được tổ chức 3 năm liên tiếp. Mục đích là tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân, du khách và không mang yếu tố thương mại. Đặc biệt, qua sự kiện này kỳ vọng tạo ra sân chơi hấp dẫn, thú vị giúp các bạn nhỏ rời xa điện thoại thông minh, thiết bị điện tử, để hoà vào các hoạt động thể chất, trải nghiệm ngoài trời bổ ích.

TUẤN QUANG