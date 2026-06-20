Dừng tiếp nhận 3 thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa có thông báo về việc dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và CNCH cắt giảm 3 thủ tục, gồm: Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Theo đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo việc dừng tiếp nhận, giải quyết 3 thủ tục hành chính nêu trên kể từ 0 giờ ngày 20-6-2026. Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước 0 giờ ngày 20-6-2026, cơ quan chức năng tiếp tục xử lý và trả kết quả trước 0 giờ ngày 1-7-2026.

Việc cắt giảm các thủ tục nhằm thực hiện chủ trương phân quyền, đơn giản hóa quy trình hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Đồng thời, góp phần đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

MẠNH THẮNG