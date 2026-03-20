Siết chặt quản lý công tác PCCC tại cơ sở

Sáng 20-3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) làm việc với công an 11 xã, phường và Đồn Công an KCN về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu PCCC và CNCH, đồng thời triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị với sự tham gia của công an 11 phường, xã

Tham dự hội nghị có ban chỉ huy công an 11 xã, phường và Đồn Công an KCN, gồm: phường Tân Uyên, phường Tân Khánh, phường Tân Hiệp, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, xã Bắc Tân Uyên, xã Thường Tân, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long và Đồn Công an KCN Tân Uyên.

Thời gian qua, công an các địa phương duy trì tuyên truyền PCCC định kỳ, lồng ghép trong sinh hoạt khu dân cư; triển khai ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với hộ kinh doanh và người đứng đầu cơ sở; tiếp tục nhân rộng các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Nhà tôi 4 có”.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh đề nghị công an các phường cần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở

Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32, quán triệt mục tiêu kéo giảm 5% số vụ cháy cấp III trở lên so với năm 2025, không để xảy ra cháy cấp IV, V. Các địa phương được yêu cầu rà soát cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, nhất là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 15-10.

Đại diện công an các phường trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Theo thống kê, trên địa bàn hiện có gần 600 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC. Lực lượng công an cấp xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái hoạt động trái phép hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH tại Trường mầm non Huỳnh Thị Chấu

Cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu (phường Tân Uyên). Gần 600 giáo viên, học sinh được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói độc

Theo tình huống giả định, khi chuông báo cháy vang lên, giáo viên nhanh chóng hướng dẫn học sinh di chuyển theo lối thoát hiểm đến khu vực an toàn. Cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh cũng được hướng dẫn kỹ năng phản xạ, bình tĩnh xử lý khi xảy ra sự cố tại trường học.

Học sinh mầm non hào hứng vì lần đầu tiên sử dụng bình chữa cháy xách tay

Hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng lăng vòi chữa cháy

TÂM TRANG