Kịp thời cứu 5 người kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Rạng sáng 16-3, lực lượng chức năng đã kịp thời chữa cháy và cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy tại một căn nhà ở phường Bến Thành, TPHCM.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường bằng xe thang chuyên dụng

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 35 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại căn nhà địa chỉ số 77 đường Yersin, phường Bến Thành.

Ngay sau đó, đơn vị nhanh chóng điều động nhiều lực lượng, phương tiện chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy tại tầng 1 đang phát sinh khói, khí độc, nhiều người trong nhà bị mắc kẹt.

Người dân được đưa ra khỏi đám cháy an toàn

Trước tình huống nguy cấp, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm người bị nạn, kịp thời cứu 5 người, trong đó có 3 trẻ em, và đưa xuống đất an toàn bằng xe thang chuyên dụng.

Sau thời gian ngắn tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN