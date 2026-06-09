Dùng xe thang khống chế đám cháy quán karaoke ở Đà Nẵng

Sáng 9-6, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH TP Đà Nẵng đã sử dụng xe thang để khống chế vụ cháy tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đám cháy bùng phát từ tầng 4 của căn nhà

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút sáng 9-6, người dân hốt hoảng khi thấy khói đen bốc ra từ tầng 4 quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn.

Khói lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả khu vực. Phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời từ nhiều hướng tham gia chữa cháy.

Xe thang được điều động đến hiện trường, tham gia chữa cháy

Do đám cháy bùng phát tại tầng 4, lực lượng chức năng phải sử dụng xe thang để tiếp cận từ trên cao, phun nước và bột chữa cháy nhằm ngăn lửa lan rộng.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người bên trong đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát tránh lửa bùng phát trở lại.

PHẠM NGA