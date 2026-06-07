Xã hội

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển Quảng Ngãi

SGGPO

Đến 16 giờ ngày 7-6, vụ cháy rừng phi lao phòng hộ ven biển tại khu vực giáp ranh tiểu khu 304 và 306 (đoạn qua thôn Minh Tân Bắc và thôn 4, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) cơ bản được khống chế.

Khoảng 10 giờ ngày 7-6, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại rừng phi lao ven biển khu vực giáp ranh tiểu khu 304 và 306.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH kịp thời dập tắt đám cháy
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Đám cháy kéo dài trong nhiều giờ

Hạt Kiểm lâm khu vực X (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, dân quân và người dân tổ chức dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi được điều động tham gia hỗ trợ khống chế đám cháy.

Ông Tạ Công Khiết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực X cho biết, các lực lượng đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng sang những diện tích rừng lân cận.

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Khu vực rừng phi lao bị cháy
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Diện tích thiệt hại ước tính khoảng 4ha

Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Diện tích bị thiệt hại ước tính khoảng 4ha.

Đến khoảng 16 giờ ngày 7-6, sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và tổ chức chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo ông Khiết, sau khi dập tắt lửa, các lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra các tuyến đường băng cản lửa, đồng thời rà soát những vị trí có nguy cơ cháy âm ỉ để xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn.

NGUYỄN TRANG

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