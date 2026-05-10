Dập tắt đám cháy tại một công ty trong KCN Đại Đăng

Chiều 10-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại Công ty E.C. trong KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà xưởng của Công ty E.C., KCN Đại Đăng, phường Thủ Dầu Một.

Đám cháy xuất phát từ khu vực xưởng sản xuất của Công ty E.C.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30 điều động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Trung tâm chỉ huy tiếp tục điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 và Đội 3 đến hỗ trợ.

Ngoài lực lượng chuyên nghiệp, Đội chữa cháy chuyên ngành KCN Đại Đăng và lực lượng PCCC cơ sở cũng huy động 3 xe chữa cháy cùng 15 đội viên tham gia chi viện.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát tại khu vực chứa thành phẩm được đóng gói trong bao bì; ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen bao trùm khu vực nhà xưởng.

Đến khoảng 15 giờ 35 phút, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy.

﻿ Đám cháy được khống chế sau khoảng 30 phút

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 1.600/3.200m² nhà xưởng.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phun nước, dập tắt các điểm cháy âm ỉ và làm mát hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

TÂM TRANG