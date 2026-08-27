Hàng nhập khẩu được phân khu theo xuất xứ

Nhu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu đang mở rộng từ những mặt hàng cao cấp sang bánh kẹo, sữa, đồ ăn nhẹ và thức uống sử dụng hàng ngày. Cùng với sự đa dạng về thương hiệu, người mua ngày càng quan tâm đến xuất xứ và thông tin sản phẩm.

Phân khu theo xuất xứ của hàng nhập khẩu tại Co.opXtra Vạn Hạnh (ẢNH: MINH NHI)

Đáp ứng nhu cầu này, Co.opXtra Vạn Hạnh, TPHCM vừa tổ chức lại khu vực hàng nhập khẩu theo từng thị trường, giúp khách hàng dễ nhận diện, so sánh và lựa chọn. Nhóm sản phẩm châu Á gồm bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và các món ăn vặt; khu vực châu Âu tập trung vào bánh quy bơ, chocolate, sữa tươi nguyên kem; các thị trường khác có thêm bánh snack và đồ uống dinh dưỡng.

Theo đại diện Co.opXtra Vạn Hạnh, sản phẩm được đưa vào khu vực này có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát theo quy trình của hệ thống. Việc sắp xếp theo khu vực xuất xứ cũng giúp nhà bán lẻ quản lý danh mục hàng hóa, hỗ trợ người mua tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

AN CHI