Tiêu dùng thông minh

Hàng nhập khẩu được phân khu theo xuất xứ

SGGP

Nhu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu đang mở rộng từ những mặt hàng cao cấp sang bánh kẹo, sữa, đồ ăn nhẹ và thức uống sử dụng hàng ngày. Cùng với sự đa dạng về thương hiệu, người mua ngày càng quan tâm đến xuất xứ và thông tin sản phẩm.

Phân khu theo xuất xứ của hàng nhập khẩu tại Co.opXtra Vạn Hạnh (ẢNH: MINH NHI)
Phân khu theo xuất xứ của hàng nhập khẩu tại Co.opXtra Vạn Hạnh (ẢNH: MINH NHI)

Đáp ứng nhu cầu này, Co.opXtra Vạn Hạnh, TPHCM vừa tổ chức lại khu vực hàng nhập khẩu theo từng thị trường, giúp khách hàng dễ nhận diện, so sánh và lựa chọn. Nhóm sản phẩm châu Á gồm bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và các món ăn vặt; khu vực châu Âu tập trung vào bánh quy bơ, chocolate, sữa tươi nguyên kem; các thị trường khác có thêm bánh snack và đồ uống dinh dưỡng.

Theo đại diện Co.opXtra Vạn Hạnh, sản phẩm được đưa vào khu vực này có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát theo quy trình của hệ thống. Việc sắp xếp theo khu vực xuất xứ cũng giúp nhà bán lẻ quản lý danh mục hàng hóa, hỗ trợ người mua tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

AN CHI

Từ khóa

Co.opXtra Vạn Hạnh Bánh quy Ăn vặt Bánh kẹo Chocolate Sữa tươi Đồ uống Kem Đồ ăn Nhận diện Coopmart ; TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn