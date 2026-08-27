Tiêu dùng thông minh

Tổ chức lại giao nhận, giảm chi phí hàng tươi sống

SGGP

Đưa thực phẩm tươi sống đến quầy kệ với chất lượng đồng đều nhưng vẫn kiểm soát được giá bán đang là bài toán của các hệ thống phân phối.

Trung tâm phân phối của Saigon Co.op (MINH ANH)
Trung tâm phân phối của Saigon Co.op (MINH ANH)

Để khắc phục tình trạng giao hàng phân tán, Trung tâm Phân phối thực phẩm tươi sống Saigon Co.op đang chuyển dần từ hình thức nhà cung cấp giao trực tiếp đến từng siêu thị sang tiếp nhận tập trung tại trung tâm phân phối. Hàng hóa sau khi được tiếp nhận, kiểm tra tại một đầu mối sẽ được điều phối đến các điểm bán theo nhu cầu.

Cách tổ chức này giúp nhà cung cấp giảm số đầu mối giao nhận, hệ thống bán lẻ có điều kiện thống nhất tiêu chuẩn nhập hàng, chủ động kế hoạch phân phối và hạn chế tình trạng giao hàng chậm, không đồng đều giữa các siêu thị. Đây cũng là cơ sở để giảm chi phí logistics và hao hụt - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán thực phẩm tươi sống. Để vận hành mô hình mới, gần 20 nhà cung cấp đã được hướng dẫn về tiêu chuẩn giao nhận, cách đặt lịch, quy trình nhập hàng và đầu mối xử lý vướng mắc. Trung tâm cũng quy định thời gian phản hồi cụ thể: đặt lịch giao hàng trong 60 phút; xử lý phản ánh từ siêu thị trong 24 giờ và thắc mắc, khiếu nại của nhà cung cấp trong 72 giờ.

Với hệ thống gần 800 điểm bán lẻ, việc tổ chức lại giao nhận theo hướng tập trung sẽ góp phần rút ngắn quá trình phối hợp, duy trì chất lượng hàng hóa ổn định và tạo thêm dư địa giảm chi phí, giữ giá bán hợp lý cho người tiêu dùng.

PHƯƠNG NHI

Từ khóa

Giao nhận Giao hàng Nhà cung cấp Hệ thống bán lẻ Hao hụt Đầu mối Phân tán Siêu thị Tươi sống Điều phối Coopmart TDTM

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