Bán lẻ làm mới quầy kệ để kích cầu mua sắm

Không chỉ khuyến mãi các mặt hàng quen thuộc, nhiều siêu thị đang liên tục làm mới quầy kệ bằng việc đưa nhóm sản phẩm mới ra mắt người tiêu dùng để kích cầu mua sắm. Đơn cử như hệ thống Co.opmart và Co.opXtra tại TPHCM vừa bổ sung thêm nhiều mặt hàng mới, đồng thời áp dụng ưu đãi cho khách hàng.

Nhiều sản phẩm mới được đưa lên kệ siêu thị Co.opmart trong tháng 8-2026 (ẢNH: PHƯƠNG LAN)

Nhóm hàng mới tập trung nhiều vào các sản phẩm hỗ trợ việc chuẩn bị bữa ăn tại nhà như: xốt ướp thịt, bột cà ri, bột tương đen Otoki, giá từ 6.500-19.000 đồng; sữa hạt VJK PlantMilk lốc 3 hộp, giá từ 37.000-40.000 đồng; mọc nấm viên Vissan 250g và cháo ốc Vissan 300g cũng được đưa vào danh mục, có giá từ 42.200-53.000 đồng, giảm 20%. Ngoài thực phẩm và gia vị, danh mục sản phẩm mới còn có đồ gia dụng như nồi cơm điện LEAMI dung tích 1,2 lít, giảm từ 579.000 đồng còn 429.000 đồng; bình giữ nhiệt Sunhouse 600ml từ 269.000 đồng còn 139.000 đồng. Một số sản phẩm nhà bếp như bình đá, khay nhựa, sạn inox, muỗng inox, khăn lau tay và combo khăn lau có mức giá từ 20.900 đồng đến 139.000 đồng.

Việc đồng thời bổ sung hàng mới ở cả nhóm thực phẩm, gia dụng cho thấy các hệ thống bán lẻ đang mở rộng lựa chọn, tăng khuyến mãi để thu hút khách trải nghiệm sản phẩm.

HOÀNG OANH