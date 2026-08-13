Khách hàng trải nghiệm đổi điểm thành E-voucher

Những ngày qua, hoạt động hướng dẫn đổi điểm thành viên trên ứng dụng Co.op Online đã thu hút nhiều khách hàng tại các siêu thị Co.opmart khu vực TPHCM như Co.opmart đường Cống Quỳnh, Co.opmart xa lộ Hà Nội, Co.opXtra đường Phạm Văn Đồng…

Khách hàng đổi quà sau khi được hướng dẫn sử dụng E-voucher (ẢNH: HOÀNG MAI)

Sau khi mua sắm, nhiều khách hàng nán lại khu vực trải nghiệm để kiểm tra số điểm đã tích lũy, tìm hiểu quyền lợi và thực hiện thao tác ngay trên ứng dụng. Với sự hướng dẫn của nhân viên, điểm thành viên có thể được chuyển thành E-voucher dịch vụ của Trung tâm thương mại Sense City hoặc khách sạn Charmant Suites. Đặc biệt, sau khi tham gia tìm hiểu, khách hàng còn được bốc thăm và nhận nhiều phần quà như sổ tay, túi vải, cốc uống nước, móc khóa…

Theo đại diện Saigon Co.op, phiếu mua hàng điện tử được thử nghiệm trong nội bộ đơn vị vào cuối tháng 7-2026 nhằm ghi nhận phản hồi, hoàn thiện tính năng và quy trình vận hành. Từ ngày 15-8, nhà bán lẻ này sẽ đưa phiếu mua hàng điện tử vào sử dụng trên toàn hệ thống. So với phiếu giấy, hình thức điện tử giúp người dùng thuận tiện hơn trong lưu giữ và sử dụng, hạn chế nguy cơ quên, mất hoặc hư hỏng. Việc kết hợp tích điểm, đổi quyền lợi và thanh toán trên nền tảng số cũng mở rộng trải nghiệm cho khách hàng trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

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