Tiêu dùng thông minh

Khách hàng trải nghiệm đổi điểm thành E-voucher

SGGP

Những ngày qua, hoạt động hướng dẫn đổi điểm thành viên trên ứng dụng Co.op Online đã thu hút nhiều khách hàng tại các siêu thị Co.opmart khu vực TPHCM như Co.opmart đường Cống Quỳnh, Co.opmart xa lộ Hà Nội, Co.opXtra đường Phạm Văn Đồng…

Khách hàng đổi quà sau khi được hướng dẫn sử dụng E-voucher (ẢNH: HOÀNG MAI)
Khách hàng đổi quà sau khi được hướng dẫn sử dụng E-voucher (ẢNH: HOÀNG MAI)

Sau khi mua sắm, nhiều khách hàng nán lại khu vực trải nghiệm để kiểm tra số điểm đã tích lũy, tìm hiểu quyền lợi và thực hiện thao tác ngay trên ứng dụng. Với sự hướng dẫn của nhân viên, điểm thành viên có thể được chuyển thành E-voucher dịch vụ của Trung tâm thương mại Sense City hoặc khách sạn Charmant Suites. Đặc biệt, sau khi tham gia tìm hiểu, khách hàng còn được bốc thăm và nhận nhiều phần quà như sổ tay, túi vải, cốc uống nước, móc khóa…

Theo đại diện Saigon Co.op, phiếu mua hàng điện tử được thử nghiệm trong nội bộ đơn vị vào cuối tháng 7-2026 nhằm ghi nhận phản hồi, hoàn thiện tính năng và quy trình vận hành. Từ ngày 15-8, nhà bán lẻ này sẽ đưa phiếu mua hàng điện tử vào sử dụng trên toàn hệ thống. So với phiếu giấy, hình thức điện tử giúp người dùng thuận tiện hơn trong lưu giữ và sử dụng, hạn chế nguy cơ quên, mất hoặc hư hỏng. Việc kết hợp tích điểm, đổi quyền lợi và thanh toán trên nền tảng số cũng mở rộng trải nghiệm cho khách hàng trong hệ sinh thái Saigon Co.op.

KHÁNH HẠ

Từ khóa

Charmant Suites Saigon Co.op Móc chìa khóa Túi vải Nán lại Sổ tay Mua hàng Trong nội bộ Bắt thăm Số điểm CO.OPMART TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn