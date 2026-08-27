Kết nối mô hình hợp tác xã bán lẻ Việt Nam với ASEAN

Mới đây, đoàn đại biểu ANGKASA Penang (Malaysia), gồm các hiệu trưởng và chủ tịch HTX trường học, đã tìm hiểu mô hình tổ chức, quản lý và vận hành bán lẻ của Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). ANGKASA là tổ chức cấp cao nhất, đại diện cho phong trào HTX Malaysia ở cấp quốc gia và quốc tế.

Đoàn đại biểu ANGKASA Penang thăm Saigon Co.op (ẢNH: THÚY HÀ)

Một trong những mô hình được tổ chức này chú trọng phát triển là HTX trường học, nơi học sinh, giáo viên và nhân viên cùng tham gia quản lý, bầu chọn bộ máy, tổ chức hội nghị thành viên và thực hiện hoạt động kinh doanh.

Việc tìm hiểu một hệ thống bán lẻ đang vận hành thực tế giúp các HTX trường học tiếp cận sâu hơn với những yêu cầu của thị trường, từ tổ chức điểm bán, quản lý hàng hóa đến xây dựng quan hệ với khách hàng.

Trong chương trình làm việc, đoàn ANGKASA Penang đã trao đổi cách Saigon Co.op triển khai khuyến mãi, phát triển khách hàng thành viên, duy trì sự gắn kết của người mua và phối hợp với đối tác thực hiện các chương trình cộng đồng. Đoàn cũng khảo sát một điểm bán để tìm hiểu quy trình vận hành, trưng bày hàng hóa và tổ chức phục vụ khách hàng. Chuyến khảo sát cho thấy các HTX trường học Malaysia đang hướng đến yêu cầu kép: vừa duy trì vai trò giáo dục, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tự chủ. Việc trao đổi mô hình quản trị giữa các HTX trong khu vực cũng góp phần đưa nguyên tắc liên kết, tương trợ đi vào những hoạt động kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng ở giao lưu phong trào.

MỸ Ý